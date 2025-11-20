Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 9ª roça; quem sai hoje

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: veja quem deve sair hoje na 9ª roçaDuda, Maria e Wallas disputam a roça de A Fazenda 17. Confira quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol
A nona roça de A Fazenda 17 segue agitando o público, que decide quem será o próximo eliminado na noite desta quinta-feira, 20. Os peões Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais disputam a permanência no reality.
Confira como está a porcentagem de votos na enquete Uol da nona roça e quem sai hoje.
A Fazenda 17: como foi formada a 9ª roça?
A fazendeira da semana, Saory Cardoso, indicou Wallas Arrais diretamente para a berlinda. Já Maria Caporusso recebeu o maior número de votos dos colegas durante a votação da casa. A terceira peoa, Duda Wendling, sobrou no resta um, completando o trio de indicados.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje?
De acordo com a enquete do Uol, que soma mais de 350 mil votos até o início da noite desta quinta, os participantes seguem em uma disputa acirrada, com números que podem mudar o resultado a qualquer momento. Confira
O resultado parcial da roça desta quinta-feira, 20, aponta a eliminação de Maria Caporusso, com 31,82% dos votos. Confira as porcentagens:
- Wallas Arrais: 34,30%
- Duda Wendling: 33,88%
- Maria Caporusso: 31,82%
A enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da Roça, e serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais. O eliminado será anunciado no programa ao vivo, a partir das 22h30min, na Rede Record.