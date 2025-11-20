Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 9ª roça; quem sai hoje

Enquete Uol: a nona Roça de A Fazenda 17 tem Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais / Crédito: Antonio Chahestian/Record TV

A nona roça de A Fazenda 17 segue agitando o público, que decide quem será o próximo eliminado na noite desta quinta-feira, 20. Os peões Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais disputam a permanência no reality. Confira como está a porcentagem de votos na enquete Uol da nona roça e quem sai hoje.

A Fazenda 17: como foi formada a 9ª roça? A fazendeira da semana, Saory Cardoso, indicou Wallas Arrais diretamente para a berlinda. Já Maria Caporusso recebeu o maior número de votos dos colegas durante a votação da casa. A terceira peoa, Duda Wendling, sobrou no resta um, completando o trio de indicados. Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje? De acordo com a enquete do Uol, que soma mais de 350 mil votos até o início da noite desta quinta, os participantes seguem em uma disputa acirrada, com números que podem mudar o resultado a qualquer momento. Confira O resultado parcial da roça desta quinta-feira, 20, aponta a eliminação de Maria Caporusso, com 31,82% dos votos. Confira as porcentagens: