Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada; quem sai hoje, 16

Após a saída de Albert Bressan no domingo, Gilsão, Gui Vieira, Juninho Bill e Vanessa Carvalho disputam a permanência na 14ª Roça; confira votação

A reta final de A Fazenda 16 promete ainda mais emoções. Após a eliminação de Albert Bressan na primeira Roça Especial, no domingo, dia 15 de dezembro, agora é a vez de Gilsão , Gui Vieira , Juninho Bill e Vanessa Carvalho enfrentarem o julgamento do público.

Um deles será eliminado no programa desta segunda-feira, 16, estreitando ainda mais o caminho para a grande final.

Conforme a enquete realizada pelo Uol, Guilherme Vieira segue na preferência do público para continuar em A Fazenda. Até o momento, ele está com 38,58% dos votos.

Na votação do portal R7, os telespectadores devem indicar o seu jogador favorito para permanecer no reality show. Os dois menos votado serão eliminados, perdendo a chance de se tornar um dos finalistas.

Já Vanessa está em segundo com 23,05% dos votos. Assim, de acordo com a enquete, Juninho e Gilsão serão os eliminados da roça de hoje, com 23,04% e 20,88% dos votos, respectivamente. Veja:

1° Gui: 33,03% - fica



2° Vanessa: 23,05% - fica



3º Juninho: 23,04% - eliminada



4° Gilsão: 20,88% - eliminado

Ao todo, foram registrados 139.231 votos.

Enquete A Fazenda 2024: como foi a formação da 14ª Roça?

No sábado, 14, o público acompanhou a última prova da temporada. Gilsão e Sacha Bali saíram vitoriosos, conquistando R$ 10 mil cada e se tornando os cabeças de chave para as Roças Especiais.