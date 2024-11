Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 21; quem sai

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Albert, Sacha ou Babi?



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Babi. Ela conta com 52,87% dos votos. Em segundo lugar está Albert, com 24,35%, enquanto Sacha é o favorito para permanecer no reality, com apenas 22,77% dos votos até o momento.



Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da Roça?

A nona Roça entre os participantes foi selecionada nesta terça-feira, 19, e começou com Gui Vieira. O participante venceu a prova de fogo e, entre os dois pergaminhos, escolheu o claro e deixou o laranja para Sacha Bali.