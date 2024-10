Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro hoje, 9; quem escapa

Na noite de hoje, terça-feira, dia 9 de outubro, acontece a terceira berlinda do reality show A Fazenda 2024. Para tentar se livrar, os peões Zé Love, Cauê e Zaac disputarão a Prova do Fazendeiro hoje, 9.

Sasha foi vetado da prova e segue direto para a Roça. Fique por dentro de como está a votação da enquete atualizada pela Uol e confira como foi formada a disputa.

Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro atualizada hoje (09/10); quem sai?



Conforme a enquete realizada pela Uol, Cauê é o favorito do público com 40,62%. Em seguida, vem Zé Love com 40,47%.