A Fazenda: Zé Love promete ‘guerra’ em caso de retorno da roça

“Eu voltando Fazendeiro ou voltando pelo público, meu amigo, isso aqui vai virar uma guerra!”, declarou.

Zé Love vira sinônimo de polêmica em ‘A Fazenda’

Desde a estreia da 16ª edição do programa, Zé Love esteve presente em diferentes momentos de ‘treta’ do reality. O ex-jogador protagonizou bate-boca com Sacha Bali, Júlia Simoura e mais recentemente com Larissa Tomásia. Dessa maneira, acabou se tornando um alvo fácil na votação.

Flor Fernandez, Vivi Fernandez e Sacha Bali também estão na 1ª roça. Apenas o último já está garantido na disputa pelo voto popular para ver quem segue no programa.