Raquel Brito ensina 'murro na costela' para peões em A Fazenda

É a Bahia! Durante participação no reality A Fazenda, a soteropolitana Raquel Brito, em conversa com os peões Suelen Gervásio e Gilson de Oliveira, nesta terça-feira (24), falou sobre as maravilhas de viver na capital baiana

Um dos tópicos abordados pela irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, e Suelen, que já foi residente de Salvador, foi o pagodão baiano. A bola da vez, foi a canção 'Ai Pai Pirraça', de A Dama, que pareceu ter chamado a atenção do ex-personal trainer da influenciadora Gracyanne Barbosa.

"Dar murrinho? Quem canta isso?", questionou o preparador. "Dá murrinho assim, na costela", respondeu Raquel, encenando um 'murro na costela'. "Dá murrinho, dá [dançando]! Eu dançava a beça", comentou Suelen.