Ex-loira do Tchan: por onde anda Silmara Miranda? Descubra

A ex-loira e dançarina do grupo “É o Tchan”, Silmara Miranda, fez parte do grupo entre 2003 e 2007, mas hoje em dia possui uma profissão diferente. Em 2019, ela fez o concurso para polícia rodoviária federal (PFR) e desde de 2020 atua na área.

O "É o Tchan" está fazendo shows em comemoração aos 30 anos do grupo com a participação de antigos e atuais integrantes, no entanto, Silmara não quis fazer parte do projeto.

"Participei das comemorações de 10 anos, mas infelizmente eu não poderia participar do projeto de 30 anos porque hoje sigo outro caminho profissional", afirma a atual servidora pública para o G1.