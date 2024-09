A Fazenda 2024 hoje, 19: como assistir ao vivo - online e grátis

A 16° edição de A Fazenda 2024 segue hoje, quinta-feira, 19; confira onde assistir ao reality show rural, que horas começa, a dinâmica do dia e mais

A Fazenda 2024 segue hoje, quinta-feira, 19 de setembro (19/09) com uma semana de estreia atípica. Hoje será exibido o resultado da votação do Paiol com os quatro novos peões da casa. Veja a seguir horário e onde assistir.

CLIQUE AQUI para seguir o canal do O POVO sobre famosos, TV e realities no WhatsApp

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Fazenda 2024: que horas começa hoje (19/09)?

O programa vai ao ar de segunda a sexta às 22h30min (horário de Brasília) após "Gênesis", e nos sábados e nos domingos, começa às 23h.