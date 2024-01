Dado Dolabella rebate Luana Piovani: 'História mal contada'

O ator Dado Dolabella usou uma citação do Coringa para responder às críticas de Luana Piovani sobre as agressões físicas que ele cometeu nos anos 2000

Dado Dolabella rebateu Luana Piovani em suas redes sociais. A atriz relembrou as agressões sofridas por ela quando namorou com Dado, de 2006 a 2009, e o namorado de Wanessa Camargo publicou uma citação do personagem Coringa, vilão do Batman, em seu perfil do Instagram.

“Todos somos maus em uma história mal contada”, dizia a frase escrita sobre uma ilustração do palhaço assassino na versão interpretada por Joaquim Phoenix, no filme “Coringa” (2019).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não fale como um deles, você não é! Mesmo que quisesse ser. Para eles, você é só um louco, que nem eu! Eles precisam de você agora, mas quando não precisarem mais, vão te jogar fora que nem um leproso! Entenda... a moral deles, o código, é uma piada ruim”, escreveu o ator na legenda. “O ponto de vista depende da vista de cada ponto”, completou.