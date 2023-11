Enquete A Fazenda: Jenny, Márcia ou Shay, quem deve se livrar da roça? Vote

A sexta Roça de A Fazenda 15 foi formada ontem, 31, com a abertura do poder da chama da semana que interferiu diretamente na Roça. Depois da votação e das escolhas dos peões, Jenny Miranda, Márcia Fu e Shayan irão disputar a Prova do Fazendeiro.



Nadja Pessoa também está na Roça, mas foi vetada da prova.



A Fazenda 2023: Como foi a formação da Roça

Como em todas as semanas, a dinâmica de formação da Roça iniciou com a escolha do Poder da Chama. Sander ficou com o Poder Branco e deu o Laranja para Tonzão.