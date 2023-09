Lives de NPC: saiba o que é a nova trend bizarra do TikTok

TikToker fatura milhares de dólares por dia em Lives de NPC Crédito: Reproção / TikTok

Live de NPC é a nova onda do TikTok que está movimentando milhares de dólares. Entre as tendências que se renovam a cada piscar de olhos, uma das últimas trends tem o claro objetivo de ser rídiculo para entreter a audiência. A sigla NPC vem do mundo gamer e significa Non Playable Character (personagem não jogável, em tradução livre), quando personagens secundários da narrativa de um jogo não possuem junções jogáveis. Ou seja, aqueles personagens que agem de acordo com o fluxo do próprio game. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nas lives de NPC, os internautas que estão na frente da câmera precisam reagem aos presentes virtuais mandados por seguidores com algumas falas, movimentos e gestos limitados.

Geralmente, fazem uso da repetição de trejeitos, como personagens são programados os personagens não jogáveis de games. Os presentes são convertidos em dinheiro pela plataforma após as transmissões.

Lives de NPC: por que rende tanto dinheiro?

O que chama tanta atenção do público sobre tal prática é a quantidade de dinheiro faturada pelos influencers que entraram na trend. Segundo o jornal The New York Times, alguns usuários já embolsaram cerca de R$ 30 mil e R$ 50 mil embarcando na nova bizarrice. A pioneira da nova tendência foi a TikToker PinkyDoll que reage aos sorvetes e pirulitos virtuais que recebe de seus seguidores. No Brasil, alguns já aderiram à nova moda devido ao rápido retorno financeiro. Felpa, Karen Arara, Prizza e Júnior Caldeirão são alguns dos nomes que viraram referências na produção das lives. Felpa chegou, inclusive, a acumular mais de 13 milhões de acessos simultâneos em uma das transmissões e já declarou que seguirá com o conteúdo. Em um dos episódios, o TikToker contou que havia ganhado mais de US$ 200 (aproximadamente R$ 1 mil) em apenas 10 minutos. Lives de NPC: confira vídeo de TikToker em Live de NPC