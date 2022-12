Enquete final A Fazenda: Babi, Bia ou Iran; quem deve ganhar?

Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano estão na final do reality rural A Fazenda 2022; qual participante você quer que ganhe o programa da Band?

A grande final de A Fazenda 2022 acontece na noite dessa quinta, 15.

Após a eliminação de Iran Malfitano, os peões Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano foram oficialmente consagrados finalistas da da 14º temporada do reality rural.

O anuncio do vencedor será na quinta, 15 de dezembro (15/12). Abaixo vote no participante que você quer que ganhe o programa na enquete do O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fazenda 2022: que horas começa hoje (14/12) e dinâmica do dia

Enquete final A Fazenda 2022: Bárbara, Bia ou Iran? quem deve ganhar?



Loading...

Final A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo e horário

O reality rural será transmitido todos os dias. Durante a semana, a transmissão começa às 23 horas. Porém, aos sábados será mais cedo, às 22h45 e, aos domingos, mais tarde, às 23h15.

O reality será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record. Para assistir ao programa de forma integral é necessário assinar o serviço de streaming PlayPlus.

A Fazenda 2022: o prêmio

Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.



Saiba mais sobre a Fazenda 2022

Sobre o assunto A Fazenda 2022: Após Deolane, Pétala pede para sair do reality

Deolane deixa A Fazenda semanas antes do fim do reality

A Fazenda 2022: Xuxa critica agressividade de Deolane contra Babi

Mãe de Deolane Bezerra é barrada ao tentar enviar helicóptero para A Fazenda

A Fazenda 14: Vini é o sexto eliminado do jogo

A Fazenda 2022: choro e cortes na transmissão marcam madrugada no reality



Tags