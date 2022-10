A Fazenda 2022: choro e cortes na transmissão marcam madrugada no reality

09:40 | Out. 17, 2022

Transmissão foi cortada diversas vezes no streaming da Record

A Fazenda tem vivido um período turbulento com muitos embates entre os participantes. O clima tenso tem gerado crises que culminaram nasuspensão de festas e ameaças graves. Na madrugada de hoje, um novo fato preocupante: o participante Thomaz Costa teria ingerido remédios escondido. Os peões conversaram sobre o fato, que supostamente foi impedido pela influencer Ruivinha de Marte.



Durante o acontecimento, o serviço de streaming da Record, o Playplus, ficou fora do ar por mais de uma hora. Na presença de Vini, Pétala, André e Lucas, a doutora Deolane afirmou que Thomaz estava "com algo da Ruivinha" e supôs que o ator estaria cortando os pulsos.

"Quem quer se matar, se mata", disse Deolane. Já Pétala completou: "É sério isso? Por que não pede para sair então?", disparou Deolane.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto A Fazenda 14: Tati Zaqui é a quarta eliminada

Vini Buttel constrange Ruivinha de Marte ao falar de seu peso em A Fazenda

Já André ficou assustado com o ocorrido e voltou para o quarto, mas as câmeras cortaram o sinal. Enquanto Babi e Iran lavavam louça, Pelé comentou que Thomaz teria tomado 6 comprimidos, o que fez a transmissão ser cortada mais uma vez.

Quando finalmente Thomaz apareceu na sala, Deolane alfinetou. "Vaso ruim não quebra", o ex-carrossel perguntou: "Mas por que você está falando isso?", logo o sinal foi cortado.

Em conversa com Lucas, Thomaz se defendeu. "Eu entrei no closet, coloquei a minha roupa e saí. E a Deolane continua, mano", disse. Lucas defendeu que os dois deveriam conversar.

"Mas é uma parada da Deolane. Eu não posso chegar nela e mandar ela parar porque é uma parada dela. Da mesma forma que você está chegando e conversando comigo, você tem que conversar com ela", sustentou Lucas.

Thomaz chorou e revelou a vontade de sair do programa. “O meu medo hoje, de verdade, do fundo do meu coração, é eu ir para a roça e não sair", contou,enquanto chorava.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags