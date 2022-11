A Fazenda 2022: Xuxa critica agressividade de Deolane contra Babi

Xuxa Meneghel criticou publicamente o comportamento de Deolane Bezerra em A Fazenda da Record TV. O perfil da também peoa Bárbara Borges publicou nesta segunda-feira, 21, um vídeo que mostra discussão entre as duas participantes e a "Rainha dos Baixinhos" comentou criticando a postura da advogada . Xuxa e Babi trabalharam juntas quando a atual participante do reality foi paquita.

No Instagram de Bárbara Borges, um vídeo foi publicado mostrando uma discussão verbal entre ela e Deolane, que afirma que vai “quebrar a cara” de Babi e que tal ato “não vai dar em nada”. A apresentadora Xuxa respondeu a publicação criticando a advogada: “Gente… deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer".

Na descrição do vídeo, a legenda: “Já era um absurdo uma profissional do Direito ameaçar de agredir os participantes de #Afazenda14 . Agora, além de prometer agredir a Babi, diz que ‘NÃO VAI DAR EM NADA’, sugerindo que nada acontecerá com ela perante a lei. É assim que funciona @cfoab (instagram da OAB)?”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fazenda 2022: Mãe de Deolane Bezerra é barrada ao tentar enviar helicóptero para reality

Solange Bezerra, a mãe de Deolane Bezerra, está incomodada com a participação da filha no reality show "A Fazenda". Durante uma festa, fez uma transmissão ao vivo em novembro, 31, e revelou que tentou tirar a filha do programa. Solange chegou a planejar enviar um helicóptero com mensagens para a filha, plano barrado pela produção.

Em sua participação no reality, Deolane tem protagonizado falas polêmicas sobre bissexualidade e conflitos com outros participantes. “Eu já fui lá pra buscar ela, me barraram. Não tô aguentando mais. Mandei um helicóptero para botar umas mensagens. Não tô gostando mais, tô tomando Rivotril, coisa que nunca tomei”, disse Solange Bezerra.

Sobre o assunto A Fazenda: Lucas menciona uso de arma de fogo em ameaça a Shayan

A Fazenda 14: Ruivinha de Marte é a décima eliminada do jogo

Mãe de Deolane Bezerra é barrada ao tentar enviar helicóptero para A Fazenda

A Fazenda: Tiago teria procurado mãe de Neymar após expulsão, diz Leo Dias



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags