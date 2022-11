Mãe de Deolane Bezerra é barrada ao tentar enviar helicóptero para A Fazenda

Solange Bezerra, a mãe de Deolane Bezerra, está incomodada com a participação da filha no reality show "A Fazenda". Durante uma festa, fez uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 31, e revelou que tentou tirar a filha do programa. Solange chegou a planejar enviar um helicóptero com mensagens para a filha, plano barrado pela produção.

Em sua participação no reality, Deolane tem protagonizado falas polêmicas sobre bissexualidade e conflitos com outros participantes. “Eu já fui lá pra buscar ela, me barraram. Não tô aguentando mais. Mandei um helicóptero para botar umas mensagens. Não tô gostando mais, tô tomando Rivotril, coisa que nunca tomei”, disse Solange Bezerra.

Expulso da Fazenda, o ex-peão Tiago Ramos participava da festa. “Minha mãe também ficou muito assim. Eu briguei, fui expulso, injustiçado”, afirmou o modelo. Em seguida, Solange foi avisada que a live estava aberta e logo foi encerrada.

