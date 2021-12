Mileide Mihaile revela look para final de "A Fazenda 13"

A peoa contou com a ajuda de um stylist sergipano para dar destaques a produções de moda nordestinas durante sua participação no reality

A final de "A Fazenda 13" irá acontecer nesta quinta-feira, 16 de dezembro, e a ex-peoa Mileide Mihaile já revelou qual look irá usar. Durante o reality, a empresária usou produções nordestinas com curadoria do stylist sergipano Luiz Plínio. Para a final, ela aposta em um "pretinho básico".

"Quis encerrar o ciclo de uma maneira simples mas ao mesmo tempo sofisticada. É uma combinação difícil, mas acho que esse look sintetizou tudo que eu buscava. O vinil tem um aspecto de couro que lembra muito o rural, além do preto que é uma cor elegante e forte, características que levei comigo ao longo de toda essa caminhada. Acho que será uma noite divina, o fim de um ciclo delicioso e queria estar vestida de acordo", conta a maranhense.

O stylist da empresária deu mais detalhes sobre a escolha do look. "Ela foi bem específica quanto a não querer nada muito chamativo e colorido. Quando ela viu o conjunto foi amor à primeira vista. Acredito que os acessórios deram o toque final. Mileide é uma pessoa com uma presença fashion muito imponente, é bastante prazeroso e proveitoso colaborar com alguém com uma ideia em mente e que ao mesmo tempo segue nossas orientações e vamos somando. O resultado final ficou impecável", afirma.

Apontada como uma das favoritas da edição, Mileide foi eliminada com apenas 0,1% de diferença. O apresentador Lucas Selfie da "Cabine de Descompressão" chegou a declarar que a maranhense só foi eliminada porque fãs de Rico se uniram para que ela pudesse sair, pois acreditavam que a empresária seria um risco à vitória do alagoano.

Durante sua participação no programa, Mileide chegou a se envolver em uma briga com Solange, que alfinetou a empresária dizendo que ela ganhava um alto valor para pensão do filho e assim mantinha um padrão de vida elevado. A maranhense rebateu, ressaltando que o dinheiro é destinado apenas ao filho e pediu que a ex-banheira do Gugu não mencionasse seu ex-marido, Wesley Safadão, e o filho.

Mileide chegou a ser apoiada pela ex-sogra, Dona Bil, durante sua participação no reality. Quando a empresária foi para a roça, a mãe de Wesley Safadão fez mutirão de votos. Ao sair do reality, Mileide agradeceu o apoio da ex-sogra e se declarou, dizendo que a amava.

Mileide Mihaile aposta em look "simples e sofisticado" para final de "A Fazenda 13" (Foto: Gabriel Bertoncel )



