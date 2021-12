Jaqueta, traições, Safadão e mitomania: relembre temas de A Fazenda 13

Nesta quinta-feira, 16 de dezembro, chega ao fim "A Fazenda 13". Na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão estão Bil Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquíades e Solange Gomes. A edição foi marcada por momentos polêmicos que envolveram pessoas dentro e fora do reality show. Relembre os principais acontecimentos:

1. Jaqueta do Rico

Rico e Dayane tiveram uma relação conturbada dentro do programa. Chegaram a ser aliados, mas próximo ao fim do reality passaram a brigar constantemente. Em um desses momentos, Dayane rasgou a jaqueta do peão e o público acompanhou todo o momento esperando que Rico descobrisse o estrago. Após três dias, Rico finalmente viu o rasgo na peça. Outros participantes até sabiam que Dayane foi a responsável, mas não contaram ao peão. Foi quando Aline Mineiro retornou de uma roça que decidiu expor a verdade. Dayane chegou a debochar na ocasião, mas depois procurou Rico para pedir desculpas. No entanto, quando saiu do programa disse que não se arrepende e faria tudo de novo.

2. Traição?

Um dos assuntos mais comentados na edição foi a conduta de participantes que tinham relacionamentos fora do reality. Por exemplo, Dynho Alves e Sthe Matos estavam juntos constantemente fazendo carinhos um no outro. A esposa do funkeiro, MC Mirella, expôs diversas vezes que estava incomodada com as atitudes do marido, até declarar que iria pedir o divórcio. O noivo de Sthe também não gostou da relação dos dois e declarou que iria terminar com a influenciadora. Aline Mineiro e MC Gui também foram vistos trocando carinhos dentro do programa. A noiva do cantor desabafou sobre o caso nas redes sociais e Aline Mineiro, que tinha um relacionamento com Leo Lins, foi vista sem aliança após sair do programa.

3. Mitomania

Gui Araújo se envolveu em polêmicas após falar demais no reality. O influenciador falava constantemente de seus relacionamentos passados com Anitta, Jade Picon e Duda Reis. No entanto, as ex-namoradas do peão apontaram que ele estaria mentindo ao falar sobre situações que teria vivido supostamente com elas. Anitta chegou a declarar que ele seria "mitomaníaco", ou seja, uma pessoa que tem desejo compulsivo por mentir. Ao sair do programa, Gui Araújo negou todas as acusações e declarou que iria mostrar prints para comprovar tudo o que disse, mas até o momento não o fez.

4. Caos na Festa

Na festa que reuniu todos os participantes nesta terça-feira, 14 de dezembro, Liziane causou muito logo nos primeiros minutos. A ex-peoa chegou cantando para Dynho Alves "solteiro no Rio de Janeiro". Também jogou um copo de bebida em Erasmo Viana e Lary, revoltada com a situação, jogou também bebida na ex-colega de confinamento. Foi então que Liziane empurrou Lary, que caiu em cima de uma mesa. Em seguida, Lizi foi expulsa da festa.

Possuída pelo ritmo ragatanga! Nem Bispo Macedo dá conta! Olha só o que Liziane Gutierrez aprontou em segundos na festa de #AFazenda13! Fez mais que a gente no ano inteiro! E o “solteiro no Rio de Janeiro”?! Pra bom entendedor meio shade basta! (Vídeo: @recordtvoficial) pic.twitter.com/PB3K3Q3v7R — Hugo Gloss (@HugoGloss) December 16, 2021

5. Expulsão

Logo no início do programa, um dos assuntos mais comentados foi a expulsão de Nego do Borel. O cantor, que já havia sido acusado de violência doméstica e abuso sexual pela ex-namorada Duda Reis, foi expulso do reality após ser acusado de abusar sexualmente de Dayane Mello.

6. Safadão

Quem também foi tema nesta edição foi o cantor cearense Wesley Safadão. Ex-esposa do músico, Mileide Mihaile foi confrontada sobre a relação com o pai do seu filho, principalmente por Solange Gomes. A ex-banheira do Gugu acusou Mileide de viver às custas da pensão do filho. Aqui fora, porém, o cenário foi de harmonia: a mãe do artista fez mutirão para a ex-nora permanecer no programa.

