Enquete Roça 2 A Fazenda 2021: quem deve sair do reality rural hoje, 14/12

Parcial da enquete de A Fazenda 2021 do O POVO aponta que Sthe Matos e Dynho Alves devem deixar o reality rural da Record TV na "Roça Especial 2" de hoje, terça, 14 de dezembro (14/12). Sthe e Dynho estão na "Roça Especial 2" com Solange Gomes e Rico Melquiades. Nesta reta final de A Fazenda 13, duas roças foram compostas com 4 participantes em cada. A votação para a "Roça 2", formada por Dynho Alves, Rico Melquiades, Solange Gomes e Sthe Matos está aberta após a eliminação de MC Gui e Aline Mineiro da "Roça Especial 1" nesta segunda, 13.

O voto em A Fazenda é para ficar e, com isso, Sthe Matos é a menos votada da Roça 2 para permanecer no jogo, com 7%, seguida de Dynho Alves com 8%. Na sequência, aparecem Solange Gomes com 18% e Rico Melquiades com 69%. Vote na enquete: quem deve ficar no reality rural? Dynho Alves, Rico Melquiades, Solange Gomes ou Sthe Matos?

A Fazenda 2021: como foram definidas as roças?

Os 8 participantes restantes realizaram uma prova ao vivo no último domingo (12/12) para definir as duas últimas roças da edição. Os peões se dividiram em duplas e encararam uma prova de agilidade na busca de concluir o circuito no menor tempo possível. As duplas foram compostas da seguinte maneira:

Dupla 1: Rico e Sthe

Dupla 2: Aline e Marina

Dupla 3: Bil e Solange

Dupla 4: MC Gui e Dynho

Ao final da prova, a dupla MC Gui e Dynho concluíram o desafio no menor tempo e cada um deles ganhou um carro, além do poder de decisão para definir como seriam compostas as duas roças, ganhando a chance de escolher quem eles preferiam enfrentar na última eliminação

Com isso, as duas roças especiais foram formadas da seguinte maneira:

A Fazenda 2021: Roça Especial 1

MC Gui x Marina Ferrari x Bil Araújo x Aline Mineiro

A Fazenda 2021: Roça Especial 2

Dynho Alves x Rico Melquiades x Solange Gomes x Sthe Matos

Para encerrar a última semana do reality rural, duas roças quádruplas foram formadas no último domingo (12/12), para 2 participantes serem eliminados de cada. A eliminação da "Roça 1" formada por: MC Gui x Marina Ferrari x Bil Araújo x Aline Mineiro acontece nesta segunda (13/12) e a enquete parcial do O POVO aponta MC Gui e Aline como os possíveis eliminados na noite de hoje.

Apenas depois da eliminação de hoje, a votação para a "Roça 2", formada por: Dynho Alves x Rico Melquiades x Solange Gomes x Sthe Matos será aberta, com a eliminação acontecendo na terça (14/12), restando 4 participantes para participar da grande final do reality rural.

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araujo

Décima semana: Rico Melquiades

Décima primeira semana: MC Gui

Décima segunda semana: Rico Melquíades

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez

Primeira desistência: Medrado

Primeira expulsão: Nego do Borel

Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

Sexta eliminada: Tati Quebra Barraco

Sétimo eliminado: Erasmo Viana

Oitavo eliminado: Tiago Piquilo

Nona eliminada: Valentina

Décimo eliminado: Gui Araújo

Décima primeira eliminada: Dayane Mello

Décima segunda eliminada: Mileide Mihaile

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?



Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago Piquilo

Nona semana: Rico Melquiades

Décima semana: Dynho

Décima primeira semana: Aline Mineiro

Décima segunda semana: Sthe Matos

