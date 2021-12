A Fazenda 13: Noivo de Sthe Matos anuncia termino após envolvimento da peoa com Dynho

O noivo de Sthefane Matos, participante da "Fazenda 13", usou as redes sociais para anunciar o fim do noivado com a confinada. Victor Igoh anunciou que a separação foi motivada por ações de Sthe na casa, ao se envolver com o outro participante, Dynho Alves.

Sobre o assunto Após eliminação, Dayane diz não se arrepender de ter rasgado jaqueta

A Fazenda 13: Mileide comenta sobre saúde da mãe sem saber do câncer

A Fazenda: Mileide Mihaile comenta acusações sobre pensão de Yhudy

"Levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 06/12/2021, o meu noivado com Sthefane Matos chegou ao fim", escreveu Victor em seu Instagram. Ele declarou que, a princípio, esperaria Sthefane sair do confinamento para conversar sobre a situação amorosa dos dois. A funkeira MC Mirella, que era casada com Dynho Alves, também anunciou o fim do relacionamento com o cantor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-noivo, no entanto, escreveu que tomou a decisão do término após vídeo de conversa de Sthe com a também participante Aline Mineiro. "Após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha própria companheira assume, através de códigos em um papo com sua colega de confinamento, alguns atos físicos com o dito "amigo/irmão", e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera de forma exacerbada o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", disse o empresário.

Credits:

(TV RECORD // PLAY PLUS)#AFazenda

Aline e Sthe conversam em códigos.

Conversa suspeita. E tem "eles" no meio.



Desdenhando da situação, Aline brincou: "Mas você esbarrou, encostou. Pode esbarrar."



Sthe respondeu: "Mas, três vezes esbarrar?"



Parte 4 pic.twitter.com/LeqJQC8zkU — (@Eu_simplesment) December 5, 2021

Na madrugada do último domingo, 6, Sthefane Matos e a participante Aline Mineiro conversaram em códigos sobre o envolvimento de Sthefane com um participante, supostamente o músico Dynho Alves. Segundo a fala da participante, ela estaria preocupada de ter sido filmada enquanto passava a mão na "ovelha", se referindo às partes íntimas de Dynho, enquanto estavam na piscina. "Eu tô preocupada com a 'scinapi'. Do dia da 'scinapi'", disse Sthefane em código, se referindo à piscina. Aline Mineiro respondeu: "Tá preocupada com isso? Mas, é que eu não entendi muito. Você só...", disse fazendo sinal esticando o braço, simulando o ato.

Aline continuou: "Você passou a mão na ovelha?", Sthefane assentiu. Ao final da conversa, Sthefane ponderou: "Tô na rua, Aline, não tenho mais casa. Não tenho mais família. Vamo ter que morar juntas", disse a digital influencer. Apesar de anunciar o fim do noivado, Victor pediu desculpas às pessoas que torciam pelo relacionamento. Além disso, o empresário exaltou a ótima mãe que Sthefane é.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags