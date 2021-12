A Fazenda 13: noiva de MC Gui comenta intimidade do cantor com Aline

Após funkeiro compartilhar momentos íntimos com a peoa Aline Mineiro, a esposa do cantor, Beatriz Michele, expressou seu descontentamento nas redes sociais hoje, segunda-feira, 6. Entenda o que aconteceu em "A Fazenda 13"

Beatriz Michelle, esposa do cantor MC Gui, utilizou as redes sociais hoje, segunda-feira, 6, para expressar seu descontentamento com o marido. O cantor está confinado no reality A Fazenda 13 e foi visto compartilhando momentos íntimos com a colega Aline Mineiro. O namorado da peoa, Léo Lins, não se manifestou até o momento.

Durante festa na última sexta-feira, 3, o funkeiro e a ex-panicat dançaram juntos. No momento, ele afirmou para ela que teria ficado excitado, e ela afirmou ter entendido. Eles tomaram banho coletivo de piscina com outros colegas e depois compartilharam uma ducha no banheiro principal da sede do reality rural. MC Gui pediu Beatriz em casamento em agosto do ano passado.

“Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso. A vida é isso! Altos e baixos, amores, decepções… E TUDO pode servir para o nosso melhor, eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar”, declarou Beatriz em uma série de publicações no Instagram Stories. Ela não citou diretamente o nome de MC Gui.

“Eu me olho e apenas vejo o quão foda e maravilhosa eu sou! O quanto fiz, faço e sempre farei de tudo por quem amo. Nada é por minha culpa, nada”, finalizou ela. A equipe do funkeiro não se manifestou sobre o ocorrido no confinamento ou sobre as declarações de Beatriz, assim como os representantes de Aline Mineiro.



