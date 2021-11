Enquete A Fazenda 13 hoje, 17: saiba quem deve ganhar Prova do Fazendeiro

Rico, Solange e Valentina disputarão o chapéu do Fazendeiro hoje, 17 de novembro (17/11), mas apenas um dos participantes será dono do chapéu. Aline vai direto para a votação popular. Saiba qual o favorito do público para ganhar a Prova do Fazendeiro e que horas começa A Fazenda hoje

O peão Rico Melquiades é o favorito pelo público para ganhar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 17 de novembro (17/11) em A Fazenda 2021. A prova será disputada entre o ex-De Férias com o Ex e as participantes Solanges Gomes e Valentina Francavilla. Os participantes estão na berlinda junto com Aline, peoa vetada da prova e que vai direto para a votação do público. A vaga garante o chapéu da semana, atualmente sob posse de Gui Araújo.

O humorista tem grande parte dos votos na parcial do O POVO, com 78% de favoritismo. Já Valentina é a menos favorita para estar na posse do chapéu desta semana, com apenas 10% dos votos. Na sequência, vem Gomes com 12%.

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Dynho Alves, que ganhou a Prova de Fogo, ficou com o poder da chama amarela. Ele deu a vermelha para MC Gui. Ambos não puderam revelar o conteúdo dos pergaminhos.

Gui Araujo, fazendeiro da semana, indicou Aline Mineiro direto para a Roça. A peoa, que havia ganho poder de voto duplo ao vencer uma prova, indicou duas vezes Dynho para a eliminação. No fim das contas, Rico Melquíades, com seis votos, quem acabou indo para a berlinda. Ele puxou Dayane Mello.

No Resta Um, Solange quem acabou completando a Roça da semana. Neste momento, Dynho e MC Gui revelaram seus poderes.

Dynho poderia escolher um roceiro - à exceção da indicada pelo fazendeiro, Aline - para se livrar da eliminação, e colocar um peão da casa em seu lugar. Ele salvou Dayane, e escolheu Valentina para a posição.

MC Gui, por sua vez, podia deixar um dos roceiros imunes ao veto. Ele decidiu por Valentina. Solange, por fim, impediu Aline de participar da prova do fazendeiro, e ela está direto na Roça desta semana.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araujo e Victor Pecoraro; Victor foi eliminado.

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary Bottino foi eliminada

Sexta roça: MC Gui, Tati e Rico; Tati Quebra Barraco foi eliminada.

Sétima roça: Erasmo, Rico e Solange; Erasmo foi eliminado

Oitava roça: Tiago Piquilo, Dayane Mello e Sthe Matos; Tiago foi eliminado

Nona roça: Aline e outras dois participantes entre Rico, Solange ou Valentina; quem deve ganhar a Prova?

