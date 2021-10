Cachê da Playboy: Antônia Fontenelle diz que doou poços para região no Piauí

21:51 | Out. 25, 2021

Em entrevista publicada hoje, 25, Antônia Fontenelle revelou ter direcionado parte do cachê que recebeu em sua aparição na revista Playboy para a construção de poços artesianos na região onde cresceu no Piauí

Antônia Fontenelle, 48, revelou ter direcionado parte do cachê que recebeu em sua aparição na revista Playboy para a construção de poços artesianos na região onde cresceu no Piauí. Em entrevista ao programa “Cara a Tapa”, publicada hoje, segunda-feira, 25, no YouTube, a apresentadora explicou que decidiu posar para a revista adulta por necessidades financeiras.

A revista Playboy com Antônia foi publicada em julho de 2013 e lhe rendeu um cachê de R$ 400 mil. Antes de aceitar posar, ela pediu permissão ao filho, que tinha 18 anos na época, e ao ex-sogro, pai de Marcos Paulo, que havia falecido apenas sete meses antes. Naquele momento, Antônia fazia parte do elenco da novela “Balacobaco”. “Eu disse: ‘Vamos, pois a novela está acabando e estou dura, não tenho onde cair morta’”, relatou ela.

Apesar de ter nascido em Brasília, no Distrito Federal, Antônia cresceu entre os municípios de Luís Correia e Parnaíba, ambos no Piauí. Durante a entrevista publicada hoje, ela não informou em qual região do estado investiu o dinheiro. “Primeira providência foi colocar dois poços artesianos. Cada um custou 30 mil reais. Onde meus pais moram e ao redor, ninguém mais passa sede, não tem mais vaca caindo de sede lá. Coisa que qualquer prefeitura pode fazer, mas preferem trocar voto por um caminhão-pipa”, contou.

