Gil do Vigor é convidado para estreia de "Eternos", novo filme da Marvel com Angelina Jolie

O pernambucano Gilberto Nogueira foi convidado pela Disney para a premiére de "Eternos", próximo filme da companhia, em Hollywood, Califórnia. O longa-metragem que está marcando o retorno de Angelina Jolie para as grandes produções do cinema. O economista e influenciador estará ao lado dos artistas do longa e outros convidados.

"O vigor é grande, meu povo! E eu estou aqui emocionado pela oportunidade de viver esse momento, que para mim significa muito", comemorou ele, animado. "É o nosso país ocupando estes espaços, somos nós brasileiros chegando longe e brilhando no mundo todo. É especial ver a potência e o impacto da cultura em todos nós. Viva a arte! Jamais a censura!", escreveu.

Atualmente, Gilberto Nogueira faz doutorado (PhD) em economia na University of California, Davis (Universidade da Califórnia). Um dos filmes mais aguardados da Marvel, "Eternals" tem estreia no Brasil marcada para 5 de novembro. É o vigésimo sexto filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), com direção de Chloé Zhao.



