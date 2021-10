"A Fazenda": peões relatam vazamento de informações da produção

Na última noite, quinta-feira, 14 de outubro, participantes revelaram que souberam do resultado antes do anúncio oficial através de vazamentos da produção

Na noite desta quinta-feira, 14 de outubro, aconteceu a eliminação de Victor Pecoraro, mas o que chamou atenção dos peões foi o vazamento dos bastidores da produção. Os participantes afirmaram ter ouvido fogos de artifício durante a roça, lido informações confidenciais no teleprompter e através de conversas da equipe do reality já sabiam do resultado antes do anúncio.

Enquanto Aline Mineiro, Gui Araujo e Victor Pecoraro aguardavam o nome do primeiro peão salvo da roça, Tati Quebra Barraco e Tiago Piquilo já sabiam o resultado: Aline Mineiro seria a primeira a voltar para a sede. Tiago afirmou que ouviu a produção falar sobre o assunto atrás dos espelhos.

Sobre o assunto Tati Quebra Barraco questiona uso de máscara e proibição de shows

Da moda ao forró: mãe de Mileide Mihaile aponta paixões nordestinas da filha

A Fazenda 13: Dayane Mello ganha Prova do Fazendeiro

A Fazenda 13: com 22,82%, Victor é o quarto eliminado do reality

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quando anunciou o primeiro, alguém comentou aqui: 'A hora que ela subir'. Só eu ouvi", revelou, mas MC Gui alertou o peão, fazendo um som de silêncio. "Ah, ouvi mesmo. [...] Mas aí não falei para ninguém, fiquei quieto", respondeu Tiago ao MC. "Ouvi também, se ligou, não?", perguntou Tati aos outros peões, enquanto MC Gui tentava acabar o assunto.

Gui Araújo, que estava na roça, afirmou que também soube do resultado antes, ao ler o texto que estava no teleprompter, equipamento que exibe o texto a ser lido pelo apresentador. "Eu li também, eu li o TP, estava refletindo. Não dava para ver, estava bem aqui assim, mas em uma janela, igual eu vejo a porta na folha aqui, estava que era a [Aline]", contou aos colegas de confinamento.

Gui Araújo ainda contou que ouviu fogos de artifício após o anúncio de que ele continuaria no reality. "Mano, assim que eu pisei fora do bagulho, começaram muitos fogos. Ela falou "Gui Araujo, você fica na casa", disse. Outros participantes como Erasmo Viana, Aline Mineiro e Dynho Alves também afirmaram ter ouvido fogos de artifício.

>> Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags