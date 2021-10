Caixa Cultural Fortaleza reabre com exposição presencial nesta sexta, 8

A exposição "In-Corporações: narrativas do real e do fantástico no Acervo Caixa" ficará aberta para visitações de terça-feira a domingo

A Caixa Cultural Fortaleza reabre ao público com a exposição presencial “In-Corporações: narrativas do real e do fantástico no Acervo Caixa”. O espaço receberá visitas a partir desta sexta-feira, 8 de outubro.

A mostra traz um apanhado de obras disponíveis no acervo da Caixa Cultural. Haverá obras de artistas como Francisco Brennand (1927 - 2019), Dila Rodrigues, Péricles Rocha e Luciano Pinheiro.

As técnicas dos trabalhos também variam: há pinturas, esculturas, aquarelas, desenhos, colagens, fotografias e litogravuras.

Além disso, o espaço também realiza a exposição “De Alfândega a Caixa Cultural”, que está em cartaz na galeria Multiuso. No ambiente, é possível conhecer a história da edificação a partir de fotografias do prédio. Registros foram cedidos pelo jornalista e historiador Nirez.

Os agendamentos podem ser feitos por telefone. O ambiente segue os protocolos de biossegurança do Estado, como uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool gel e sinalização de distanciamento social.

A Caixa Cultural Fortaleza ainda disponibiliza uma série de atividades voltada para o público infantil. Há, por exemplo, jogos lúdicos, além de oficinas de desenho e pintura. Não há necessidade de agendar de forma prévia.

Exposição “In-Corporações”

Quando: de terça-feira a sábado, das 10h às 18 horas; domingo, das 12h às 18 horas

Onde: na Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Mais informações: pelo telefone (85) 3453-2770

Agendamentos: pelo telefone (85) 3453-2780



