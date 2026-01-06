Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nattan e Rafa Kalimann anunciam nascimento da filha Zuza

Cantor cearense e influenciadora celebram chegada da primeira filha, cujo nome homenageia a avó que criou o artista
O cantor cearense Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Zuza Helena Kalimann de Cesário.

A chegada da bebê foi celebrada nas redes sociais com uma mensagem curta e carregada de emoção. “Zuza Helena Kalimann de Cesário. O dia que será pra sempre..”, escreveu o casal na legenda da publicação que oficializou o momento.

A notícia rapidamente repercutiu entre fãs, amigos e personalidades, que encheram os comentários com mensagens de carinho e boas-vindas.

Discretos quanto a detalhes do parto, Nattan e Rafa optaram por compartilhar apenas o essencial, reforçando o caráter íntimo e simbólico do nascimento.

Escolha pelo nome Zuza

O nome escolhido para a filha carrega um significado afetivo especial. Zuza é uma homenagem à avó de Nattan, Josefina, conhecida na família pelo apelido que agora batiza a neta.

Figura central na vida do cantor, ela foi responsável por sua criação e faleceu no fim de abril de 2025. A escolha do nome representa, segundo o casal, uma forma de manter viva a memória e o legado familiar.

A revelação do nome aconteceu ainda no anúncio da gravidez, feito no dia 3 de junho, quando Nattan e Rafa compartilharam um vídeo nas redes sociais lendo cartas um para o outro.

Na ocasião, eles já haviam contado que, se fosse menina, a filha se chamaria Zuza. Agora, com o nascimento de Zuza Helena, o casal celebra o início de uma nova fase marcada por afeto, memória e continuidade.

