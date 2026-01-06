Nattan e Rafa Kalimann anunciam nascimento da filha Zuza

Filha de Nattan e Rafa Kalimann nasce e recebe nome simbólico / Crédito: Hanna Rocha Fotografia/ Divulgação

O cantor cearense Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Zuza Helena Kalimann de Cesário. A chegada da bebê foi celebrada nas redes sociais com uma mensagem curta e carregada de emoção. “Zuza Helena Kalimann de Cesário. O dia que será pra sempre..”, escreveu o casal na legenda da publicação que oficializou o momento.



