Nattan e Rafa Kalimann anunciam nascimento da filha Zuza

Nattan e Rafa Kalimann anunciam nascimento da filha ZuzaCantor cearense e influenciadora celebram chegada da primeira filha, cujo nome homenageia a avó que criou o artista
O cantor cearense Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Zuza Helena Kalimann de Cesário.
A chegada da bebê foi celebrada nas redes sociais com uma mensagem curta e carregada de emoção. “Zuza Helena Kalimann de Cesário. O dia que será pra sempre..”, escreveu o casal na legenda da publicação que oficializou o momento.
A notícia rapidamente repercutiu entre fãs, amigos e personalidades, que encheram os comentários com mensagens de carinho e boas-vindas.
Discretos quanto a detalhes do parto, Nattan e Rafa optaram por compartilhar apenas o essencial, reforçando o caráter íntimo e simbólico do nascimento.
Escolha pelo nome Zuza
O nome escolhido para a filha carrega um significado afetivo especial. Zuza é uma homenagem à avó de Nattan, Josefina, conhecida na família pelo apelido que agora batiza a neta.
Figura central na vida do cantor, ela foi responsável por sua criação e faleceu no fim de abril de 2025. A escolha do nome representa, segundo o casal, uma forma de manter viva a memória e o legado familiar.
A revelação do nome aconteceu ainda no anúncio da gravidez, feito no dia 3 de junho, quando Nattan e Rafa compartilharam um vídeo nas redes sociais lendo cartas um para o outro.
Na ocasião, eles já haviam contado que, se fosse menina, a filha se chamaria Zuza. Agora, com o nascimento de Zuza Helena, o casal celebra o início de uma nova fase marcada por afeto, memória e continuidade.