Brasileira leva salpicão a reality culinário na Romênia e é eliminada

Jurados rejeitam salpicão e brasileira deixa reality na Romênia / Crédito: Reprodição/ Redes Sociais

A influenciadora brasileira Suellen Carey, que vive no Reino Unido, teve participação marcada por choque cultural no reality culinário romeno “Chefi la Cuite” Eliminada ainda na fase inicial, ela relatou nas redes sociais que os jurados se recusaram a provar o salpicão, prato tradicional de fim de ano no Brasil, apresentado por ela.



Durante a prova eliminatória, Suellen decidiu preparar a receita típica das ceias brasileiras por considerá-la carregada de memória afetiva. No entanto, conforme o relato, a reação dos chefs foi de estranhamento já na análise visual. "Eu levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário", afirmou. "Eles não provaram. Eles absolutamente não provaram o meu salpicão".



A influenciadora explicou que detalhou os ingredientes e contexto cultural do prato, mas não foi suficiente para mudar o julgamento. Em tom de humor, ela disse acreditar que o resultado seria diferente caso os avaliadores tivessem dado ao menos uma colherada.