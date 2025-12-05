Brasileira leva salpicão a reality culinário na Romênia e é eliminada

Brasileira leva salpicão a reality culinário na Romênia e é eliminadaBrasileira Suellen Carey apresentou salpicão em reality culinário na Romênia; reação dos jurados viralizou nas redes
A influenciadora brasileira Suellen Carey, que vive no Reino Unido, teve participação marcada por choque cultural no reality culinário romeno “Chefi la Cuite”
Eliminada ainda na fase inicial, ela relatou nas redes sociais que os jurados se recusaram a provar o salpicão, prato tradicional de fim de ano no Brasil, apresentado por ela.
Durante a prova eliminatória, Suellen decidiu preparar a receita típica das ceias brasileiras por considerá-la carregada de memória afetiva.
No entanto, conforme o relato, a reação dos chefs foi de estranhamento já na análise visual. “Eu levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário”, afirmou.
“Eles não provaram. Eles absolutamente não provaram o meu salpicão”.
A influenciadora explicou que detalhou os ingredientes e contexto cultural do prato, mas não foi suficiente para mudar o julgamento.
Em tom de humor, ela disse acreditar que o resultado seria diferente caso os avaliadores tivessem dado ao menos uma colherada.
“Com uma colherinha só, já estariam pedindo receita, marmita e abrindo um restaurante com meu nome em Bucareste”, brincou.
Episódio expõe diferenças gastronômicas
O episódio expôs as diferenças de repertório gastronômico entre os países. Enquanto o salpicão - feito geralmente com frango desfiado, maionese, cenoura e batata palha - é presença certa nas festas de Natal e Ano-Novo no Brasil, o prato é praticamente desconhecido entre o público romeno.
Antes de saber quem havia preparado a receita, o chef italiano Richard Abou Zaki chegou a comentar que o prato só poderia ter sido feito por alguém que “não entende nada de cozinha”.
Mesmo com a eliminação precoce, Suellen avaliou sua participação como positiva por ter apresentado uma receita brasileira ao público internacional.
“Só de ter levado um prato do Brasil para outro país e ver essa troca acontecer, para mim, já fez tudo valer a pena”, declarou no Instagram.
