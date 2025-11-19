Agora é possível pedir Uber pelo iFood e vice-versa; entenda

Uber e iFood: o primeiro passo da aplicação foi em Belo Horizonte; a graduação é feita aos poucos no Brasil / Crédito: Divulgação/iFood

A partir de segunda-feira, 17, a integração entre os aplicativos da Uber e do iFood foi iniciada em Belo Horizonte. A novidade chegará gradualmente em território nacional. O acordo entre as empresas foi feito em maio deste ano. Segundo o blog institucional do iFood, o objetivo é simplificar a acessibilidade dos serviços de cada app, sem precisar alternar telas e economizando tempo.

Na Uber, aparecerá “Delivery” próximo à tela de viagens, constando opções do outro. Já no iFood, “Viagens” estará entre os blocos de opção de serviço, para que seja possível chamar um motorista. No caso de serviços que mudam ou priorizam demandas, como a opção “Uber Flash” ou “Sob Demanda” (iFood), não serão incluídos nos aplicativos. Seguindo a proposta de ações em conjunto, serão lançadas assinaturas de fidelidade, incluindo os dois apps, por R$ 21,90. Mensalidades separadas custam R$ 12,90 e R$ 19,90 para Clube iFood e Uber One respectivamente.