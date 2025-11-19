Agora é possível pedir Uber pelo iFood e vice-versa; entenda

Uber e iFood: entenda como funciona a parceria entre os appsO acordo entre empresas foi feito em maio deste ano, com previsão de chegada em Fortaleza em dezembro; confira cronograma e como funcionará a parceria
A partir de segunda-feira, 17, a integração entre os aplicativos da Uber e do iFood foi iniciada em Belo Horizonte. A novidade chegará gradualmente em território nacional.
O acordo entre as empresas foi feito em maio deste ano. Segundo o blog institucional do iFood, o objetivo é simplificar a acessibilidade dos serviços de cada app, sem precisar alternar telas e economizando tempo.
Na primeira fase de aplicação, aparecerá a opção de pedir uma corrida dentro do iFood. O contrário será possível em dezembro, quando a atualização expandir para outras cidades do País.
Uber e iFood: como funcionará a parceria?
Com previsão de chegar em outras regiões do Brasil até o fim de janeiro de 2026, a parceria destaca, também, a volta da Uber ao mercado de refeição.
Desativado em março de 2022, o Uber Eats, que tinha o mesmo propósito do iFood, era um competidor direto do aplicativo até o período.
Os aplicativos seguirão disponíveis para uso e solicitação de serviços de forma individual. A mudança está nas novas abas que serão apresentadas na tela inicial de cada um.
Na Uber, aparecerá “Delivery” próximo à tela de viagens, constando opções do outro. Já no iFood, “Viagens” estará entre os blocos de opção de serviço, para que seja possível chamar um motorista.
No caso de serviços que mudam ou priorizam demandas, como a opção “Uber Flash” ou “Sob Demanda” (iFood), não serão incluídos nos aplicativos.
Seguindo a proposta de ações em conjunto, serão lançadas assinaturas de fidelidade, incluindo os dois apps, por R$ 21,90. Mensalidades separadas custam R$ 12,90 e R$ 19,90 para Clube iFood e Uber One respectivamente.
Uber e iFood: confira cronograma e benefícios da atualização conjunta
Para receber a atualização, não será necessária ação do usuário. As abas para cada aplicativo serão disponibilizadas automaticamente.
Confira o cronograma da integração entre Uber e iFood:
- Novembro: o acesso começa a ser liberado para usuários de Belo Horizonte;
- Dezembro: chega nas cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Campinas, Goiânia e Porto Alegre;
- Janeiro (2026): expansão completa para todo o território nacional.
Com a parceria, são disponibilizados cupons de desconto para cada um; veja quais são:
- Cinco cupons de R$ 10 em restaurantes (iFood);
- 10 de créditos em viagens (Uber);
- Frete grátis em mercados e farmácias;
- Cupons extras de até R$ 21,90 em promoções e descontos.
A nova ação em conjunto das empresas representa uma melhora na acessibilidade e disponibilidade de serviços online, sendo cada vez mais rápidos.