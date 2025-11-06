Bolo de liquidificador: 4 receitas práticas e saborosas para o café da manhã / Crédito: EdiCase Culinaria

Nada melhor do que começar o dia com um bolo caseiro, leve e cheio de sabor. Aqueles feitos no liquidificador, em especial, são ótimas opções para quem busca praticidade sem abrir mão do gostinho de feito em casa. Perfeitos para acompanhar o café da manhã, eles trazem aquela sensação de conforto e aconchego logo nas primeiras horas do dia. A seguir, veja 4 receitas práticas e saborosas de bolo de liquidificador para o café da manhã!

Bolo de coco Ingredientes Massa 3 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de coco ralado

ralado 1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Calda 395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de coco ralado

Coco ralado para finalizar Modo de preparo Massa No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o açúcar e o óleo. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o coco ralado e bata por mais alguns segundos apenas para misturar. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal. Misture delicadamente com uma espátula ou fouet até a massa ficar lisa. Por último, acrescente o fermento em pó e mexa suavemente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o coco ralado. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até aquecer e engrossar levemente. Desligue o fogo e espalhe a cobertura por cima do bolo. Finalize com o coco ralado e sirva em seguida. Bolo de café com chocolate Ingredientes 3 ovos

1 xícara de chá de café coado frio

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo No liquidificador, coloque os ovos, o café e o óleo. Bata até ficar homogêneo. Acrescente o açúcar e o chocolate em pó, batendo até incorporar bem. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo. Misture com uma espátula até a massa ficar lisa e uniforme. Por último, acrescente o fermento em pó e mexa delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.