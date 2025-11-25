Marca de ovos de Gracyanne Barbosa é publicidade? Entenda o caso

Marca de ovos de Gracyanne Barbosa é publicidade? Entenda o casoA "Gracyovos" não passou de uma campanha publicitária, revelou a modelo em nova postagem nesta terça-feira, 25
Na segunda-feira, 24, a influenciadora Gracyanne Barbosa publicou vídeo nas redes sociais anunciando sua própria marca de ovos "premium", a "Gracy Ovos". O conteúdo não passou de uma campanha publicitária, conforme reforçou a ex-BBB, nesta terça-feira, 25.
Leia Também | 'Tudo Por Uma Segunda Chance': 1ª novela vertical da Globo é lançada nesta terça-feira
Em nova postagem, a musa fitness explana que o estoque de ovos está oficialmente esgotado após 24h do anúncio: "Nada disso teria sido possível sem a ajuda das minhas meninas, que fizeram os ovos, e do Canva Brasil, onde eu criei minha marca inteirinha".
A modelo de 42 anos revelou que se tratava de uma publi do Canva - plataforma de design gráfico que ajuda usuários a produzirem diversos tipos de conteúdos.
O mistério foi finalmente desvendado, a "Gracy Ovos" não passava de uma publicidade. No vídeo, a influencer aparece criando sua logo, através da ferramenta, e utilizando as inúmeras aplicações de marca disponíveis no site, como: cartão de visitas, panfletos e os próprios ovos.
40 ovos por dia
A fisiculturista mato-grossense ficou marcada nas redes sociais por sua dieta especifica, centrada em ovos. Em 2023, ela disse, em entrevista, comer ao menos 40 ovos por dia.
Durante a pandemia de covid-19, em 2020, Gracyanne confessou ter consumido mais de 8,4 mil ovos durante período de isolamento social.
Repercussão positiva
Na postagem, os usuários comentaram fazendo vários elogios a iniciativa.
"A melhor publi do ano", "Sensacional", "Genial" e "Empresária e rainha do marketing", comentaram alguns dos seguidores.
Recentemente, o Canva havia feito outra campanha publicitária que repercutiu positivamente, quando fez um vídeo estrelado pela apresentadora Xuxa.
Na ocasião, a ferramenta era utilizada para criação de uma versão da Xuxa "só para adultinhos". O vídeo conta com mais de 700 mil curtidas, mostrando a grande repercussão que teve.