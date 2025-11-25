Marca de ovos de Gracyanne Barbosa é publicidade? Entenda o caso

A "Gracyovos" não passou de uma campanha publicitária, revelou a modelo em nova postagem nesta terça-feira, 25

Na segunda-feira, 24, a influenciadora Gracyanne Barbosa publicou vídeo nas redes sociais anunciando sua própria marca de ovos "premium", a "Gracy Ovos" . O conteúdo não passou de uma campanha publicitária , conforme reforçou a ex-BBB, nesta terça-feira, 25.

Em nova postagem, a musa fitness explana que o estoque de ovos está oficialmente esgotado após 24h do anúncio: "Nada disso teria sido possível sem a ajuda das minhas meninas, que fizeram os ovos, e do Canva Brasil, onde eu criei minha marca inteirinha".

A modelo de 42 anos revelou que se tratava de uma publi do Canva - plataforma de design gráfico que ajuda usuários a produzirem diversos tipos de conteúdos.

O mistério foi finalmente desvendado, a "Gracy Ovos" não passava de uma publicidade. No vídeo, a influencer aparece criando sua logo, através da ferramenta, e utilizando as inúmeras aplicações de marca disponíveis no site, como: cartão de visitas, panfletos e os próprios ovos.