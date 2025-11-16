Zé Felipe faz declaração para Ana Castela: 'Meu amor'

Zé Felipe celebra aniversário de Ana Castela com homenagem em suas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram @zefelipe

O cantor sertanejo Zé Felipe, de 26 anos, emocionou seus seguidores na madrugada deste domingo, 16, ao fazer uma declaração de amor à namorada, a cantora Ana Castela, que completa 22 anos. Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto do casal e escreveu uma mensagem repleta de carinho e reconhecimento.

A sertaneja Naiara Azevedo aproveitou para parabenizar Ana: “Feliz aniversário, Ana”. O cantor Léo Santana e a jornalista Tici Pinheiro também elogiaram o registro do casal, descrevendo como “fotão”. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Encontro romântico após show no Rio Antes da celebração, Zé Felipe estava em Goiânia, participando da comemoração do aniversário de sua mãe, Poliana Rocha.