Zé Felipe faz declaração para Ana Castela: 'Meu amor'Cantor sertanejo surpreendeu a namorada com homenagem pública; veja como foi a reação da cantora e dos famosos
O cantor sertanejo Zé Felipe, de 26 anos, emocionou seus seguidores na madrugada deste domingo, 16, ao fazer uma declaração de amor à namorada, a cantora Ana Castela, que completa 22 anos.
Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto do casal e escreveu uma mensagem repleta de carinho e reconhecimento.
“Hoje o dia é dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você”, publicou o artista.
Ana Castela reagiu com entusiasmo à surpresa: “Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo”.
Famosos se encantam com a declaração de Zé Felipe
A homenagem de Zé Felipe rapidamente chamou atenção de outros artistas. A apresentadora Eliana comentou: “Que amor vocês dois juntinhos”, enquanto a cantora Thaeme ressaltou: “Foto linda”.
A sertaneja Naiara Azevedo aproveitou para parabenizar Ana: “Feliz aniversário, Ana”. O cantor Léo Santana e a jornalista Tici Pinheiro também elogiaram o registro do casal, descrevendo como “fotão”.
Encontro romântico após show no Rio
Antes da celebração, Zé Felipe estava em Goiânia, participando da comemoração do aniversário de sua mãe, Poliana Rocha.
No sábado, 15, ele viajou para o Rio de Janeiro para se apresentar, e assim que terminou o show, embarcou em seu jatinho para Londrina, no Paraná, onde Ana Castela o aguardava já na madrugada de domingo.
Em vídeo compartilhado pela cantora, ela aparece animada e coladinha no amado, dizendo: “Olha quem chegou”, mostrando a alegria pelo reencontro.