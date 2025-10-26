6 penteados inspirados em filmes para o Halloween / Crédito: EdiCase Beleza

O Halloween está chegando e, com ele, vem a oportunidade perfeita de soltar a criatividade e inovar no visual. Além das fantasias e maquiagens temáticas, o penteado pode ser o grande destaque da produção, principalmente quando inspirado em personagens marcantes de filmes. Cabelos bem preparados fazem toda a diferença na hora de completar o look e garantir um resultado digno das festas mais assustadoras — e estilosas — do ano. Para quem ama uma boa referência cinematográfica, o cabeleireiro e Keune Master Talent, Adno Moreira, preparou uma seleção especial de personagens que fizeram do cabelo um elemento essencial do visual. Confira!

1. Nina Sayers (Cisne Negro) O visual marcante de Nina Sayers, do thriller psicológico, inclui cabelos impecavelmente presos em um coque, refletindo disciplina, elegância e a tensão entre sua fragilidade e a busca obsessiva pela perfeição. “Um penteado que funciona em todos os tipos de fios, de crespos a lisos. Comece fazendo um rabo de cavalo baixo e depois enrole o comprimento do cabelo, como se fosse um caracol, prendendo com grampos. Para um acabamento extremamente polido, use uma pomada modeladora e, após o coque estar preso, capriche no spray fixador para manter todos os fios no lugar”, indica Adno Moreira. 2. Niobe (Matrix Reloaded) A personagem de Jada Pinkett Smith na ficção científica chama a atenção pela sua atitude e pelo seu estilo ousado, com penteado bantu knot. “Começando pela nuca e subindo até o topo da cabeça, com os cabelos secos, separe mechas pequenas e prenda com elásticos. Depois, basta fazer os coquinhos e prendê-los usando grampos. Pode ser usado gel ou pomada para dar um acabamento com mais brilho, destacando ainda mais o desenho”, orienta o cabeleireiro. 3. Lee (Bones and All) Para cabelos bem curtos, o estilo despojado de Lee, no terror romântico, é uma alternativa fácil e divertida. “Para quem já tem fios com curvatura, indico usar um finalizador para definir os cachos e um spray texturizador para garantir o acabamento bagunçado. Já nos cabelos lisos, vale aplicar gel ou pomada fixadora e criar ondas com os dedos ou com o auxílio de um babyliss”, explica o profissional. E, claro, quem não quiser fazer uma coloração permanente, basta usar um spray de cabelos rosa.

4. Emily (A Noiva Cadáver) Outra inspiração para quem não abre mão do cabelo solto vem diretamente do universo fantasioso de Tim Burton. Apesar de viver no mundo dos mortos, Emily exibe um hairstyling muito amado pelas noivas do mundo real: meio preso, com ondas soltas e volumosas. Segundo o cabeleireiro, quem sente que o cabelo não segura o formato das ondas deve aplicar spray fixador já na preparação, e não apenas ao final do penteado. “Em cabelos finos ou com pouco volume, o pó volumador é um grande aliado para conquistar fios mais cheios”, complementa. 5. Domino (Deadpool 2) Quem é fã dos quadrinhos da Marvel pode gostar de Domino, a personagem cheia de atitude interpretada por Zazie Beetz. O black power bem solto e volumoso é a grande estrela do look, que coloca em destaque a textura natural dos fios crespos. Adno Moreira indica apenas finalizar com um spray fixador para manter o volume e movimento. 6. Cruella de Vil (Cruella) O cabelo bicolor é a marca registrada da personagem e pode ser facilmente reproduzido comsprays temporários ou perucas estilizadas. “Para quem quer dar ainda mais autenticidade ao look, o ideal é apostar em um penteado cheio de textura e volume. Um mousse aplicado nos fios úmidos ajuda a encorpar, enquanto o babyliss largo garante ondas modernas e despojadas. Finalize comspray fixador para manter o movimento e o contraste entre o preto e o branco impecável durante toda a festa”, sugere o especialista.