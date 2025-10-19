Gusttavo Lima vende empresa de ingressos para gigante americana

Gusttavo Lima vende empresa de ingressos para gigante americanaCantor Gusttavo Lima continuará como acionista da empresa, mas agora com menor participação nas ações
O cantor sertanejo Gusttavo Lima vendeu sua empresa de ingressos online para shows e eventos, a Balada Bilheteria Digital, para a gigante do setor, a Ticketmaster.
O valor da transação não foi revelado, mas Gusttavo Lima continuará sendo sócio da empresa, dessa vez com uma parte pequena das ações da companhia.
A Ticketmaster é controlada pela americana Live Nation, uma das maiores empresas do seguimento do mundo e com ações na bolsa de Nova York.
Leia Também | Gusttavo Lima desiste de se candidatar nas eleições em 2026
No Brasil, a Ticketmaster é uma das maiores plataformas na venda de ingressos para shows e eventos.
Com a aquisição da empresa de Gusttavo Lima, a Ticketmaster amplia de forma significativa seu portfólio no País, sobretudo na venda de ingressos para shows de artistas sertanejos. Na visão da empresa, a mudança trará benefícios para toda a cadeia de entretenimento, incluindo o público, produtores e artistas.
De acordo com estimativas do mercado, o setor de venda de ingressos para eventos movimenta cerca de R$130 bilhões por ano no Brasil.
Procurada, a Ticketmaster disse que não comentará o caso enquanto a compra não for concluída.
Leia Também | Gusttavo Lima é processado por divulgar telefone de mulher em música
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente