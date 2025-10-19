Gusttavo Lima vende empresa de ingressos para gigante americana

Gusttavo Lima vende plataforma de venda de ingressos / Crédito: Augusto Albuquerque/ Divulgação

O cantor sertanejo Gusttavo Lima vendeu sua empresa de ingressos online para shows e eventos, a Balada Bilheteria Digital, para a gigante do setor, a Ticketmaster.

O valor da transação não foi revelado, mas Gusttavo Lima continuará sendo sócio da empresa, dessa vez com uma parte pequena das ações da companhia.



A Ticketmaster é controlada pela americana Live Nation, uma das maiores empresas do seguimento do mundo e com ações na bolsa de Nova York.

No Brasil, a Ticketmaster é uma das maiores plataformas na venda de ingressos para shows e eventos.

Com a aquisição da empresa de Gusttavo Lima, a Ticketmaster amplia de forma significativa seu portfólio no País, sobretudo na venda de ingressos para shows de artistas sertanejos. Na visão da empresa, a mudança trará benefícios para toda a cadeia de entretenimento, incluindo o público, produtores e artistas.

