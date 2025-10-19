Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ana Castela e Zé Felipe participam de show do sogro Leonardo

A cantora Ana Castela foi convidada a subir ao palco e cantar uma música com o sogro
Atualizado às Autor Révinna Nobre
A cantora Ana Castela fez uma participação no show de Leonardo na cidade de Sarandi, Paraná, na última sexta-feira, 17.

Ela estava acompanhada por Zé Felipe, seu novo namorado e filho do cantor sertanejo. Ao som da música "60 dias apaixonado", Ana e Zé dançaram juntos no palco.

Em suas redes sociais, Leonardo publicou uma série de fotos com o filho e a nora. A legenda foi um coração.

Ana Castela, Zé Felipe, Virgínia e Vini Jr.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe terminaram o casamento em maio deste ano. Os dois têm três filhos juntos.

Após cinco meses, os rumores eram de que Virgínia estava tendo um romance com o jogador da seleção brasileira Vini Jr.

Na semana passada, os dois terminaram o caso de 35 dias após o vazamento de mensagens do jogador com outras mulheres.

Já o primeiro registro de Ana Castela e Zé Felipe foi no último 28 de julho, quando os cantores apareceram juntos em uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos.

A primeira parceria dos dois começou em 2023, com o lançamento da música "Roça em Mim". À época, Zé Felipe ainda era casado com a influenciadora.

