Ana Castela e Zé Felipe participam de show do sogro Leonardo

Ana Castela e Zé Felipe participam de show do sogro LeonardoA cantora Ana Castela foi convidada a subir ao palco e cantar uma música com o sogro
A cantora Ana Castela fez uma participação no show de Leonardo na cidade de Sarandi, Paraná, na última sexta-feira, 17.
Ela estava acompanhada por Zé Felipe, seu novo namorado e filho do cantor sertanejo. Ao som da música "60 dias apaixonado", Ana e Zé dançaram juntos no palco.
Em suas redes sociais, Leonardo publicou uma série de fotos com o filho e a nora. A legenda foi um coração.
Ana Castela, Zé Felipe, Virgínia e Vini Jr.
Virgínia Fonseca e Zé Felipe terminaram o casamento em maio deste ano. Os dois têm três filhos juntos.
Após cinco meses, os rumores eram de que Virgínia estava tendo um romance com o jogador da seleção brasileira Vini Jr.
Na semana passada, os dois terminaram o caso de 35 dias após o vazamento de mensagens do jogador com outras mulheres.
Já o primeiro registro de Ana Castela e Zé Felipe foi no último 28 de julho, quando os cantores apareceram juntos em uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos.
A primeira parceria dos dois começou em 2023, com o lançamento da música "Roça em Mim". À época, Zé Felipe ainda era casado com a influenciadora.