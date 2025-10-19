Ana Castela e Zé Felipe participam de show do sogro Leonardo

Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo juntos em um show na última sexta-feira, 17 / Crédito: Divulgação/Instagram/Leonardo

A cantora Ana Castela fez uma participação no show de Leonardo na cidade de Sarandi, Paraná, na última sexta-feira, 17. Ela estava acompanhada por Zé Felipe, seu novo namorado e filho do cantor sertanejo. Ao som da música "60 dias apaixonado", Ana e Zé dançaram juntos no palco.