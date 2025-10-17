Após gravação de vídeo adulto, pai de Andressa Urach é internado

Aos 65 anos, Carlos Urach foi hospitalizado e explicou que o mal-estar foi causado por intoxicação alimentar, não pela gravação / Crédito: Reprodução/ Instagram

O pai de Andressa Urach, Carlos Urach, 65, foi internado após uma gravação de conteúdo adulto com o influenciador Rafa Marttinz. O caso repercutiu nas redes sociais e levou ambos a se pronunciarem sobre o episódio nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Rafa afirmou que a internação não teve relação com o trabalho realizado juntos.

Carlos, por sua vez, negou que o mal-estar tenha sido consequência das gravações e explicou que o motivo da ida ao hospital foi por intoxicação por metanol. "Fui ao hospital, não por causa das gravações. Foi intoxicação por metanol. Assumo minhas escolhas, mas não aceito que joguem responsabilidade onde não existe. Detesto injustiças com meu nome. Não sou passivo. Sou ativo e gosto de mulheres", declarou.