Fernanda Montenegro comemora seus 96 anos com vídeo em família

Fernanda Montenegro comemora seus 96 anos com vídeo em famíliaA atriz falou sobre alegria, ao compartilhar momento com seus filhos e netos, em vídeo publicado nas redes sociais
A consagrada atriz brasileira, Fernanda Montenegro, compartilhou, nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais, um momento de festividade junto da família, em comemoração ao seu aniversário de 96 anos.
Em vídeo publicado no Instagram, ela escreveu: "Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando", ao som de "Oração Ao Tempo", de Caetano Veloso.
Nas imagens gravadas pelo neto, Davi Torres, a atriz aparece ao lado da Fernanda Torres, e sentada à mesa com seus outros dois netos, Joaquim e Antônio. Seu filho, Claudio Torres, também aparece ao fim do vídeo.
A postagem conta com mais de 16 mil curtidas e mil comentários. Muitos artistas desejaram felicitações a Fernanda.
Leticia Sabatella publicou: "Viva Maestra, da amor ao Teatro e à Arte! Amo você junto com o coração dos brasileiros, todos que te adoram. E amo detalhes tão particulares e tão inspiradores. Obrigada!".
"Amo essa família todinha! Viva a Rainha mãe", comentou a cantora Marisa Monte.
A companheira de profissão, Elizabeth Savala, também deixou suas lembranças: "Querida um lindo e Feliz Novo Ano pra vc, a amo muito e todos os meus filhos também!!! Thiago/ Diogo/ Cyro e Tadeu, vc sempre muito querida com eles também".