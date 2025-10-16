Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fernanda Montenegro comemora seus 96 anos com vídeo em família

Fernanda Montenegro comemora seus 96 anos com vídeo em família

A atriz falou sobre alegria, ao compartilhar momento com seus filhos e netos, em vídeo publicado nas redes sociais
Autor João Victor Dummar
Autor
João Victor Dummar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A consagrada atriz brasileira, Fernanda Montenegro, compartilhou, nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais, um momento de festividade junto da família, em comemoração ao seu aniversário de 96 anos.

Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

Em vídeo publicado no Instagram, ela escreveu: "Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando", ao som de "Oração Ao Tempo", de Caetano Veloso.

Nas imagens gravadas pelo neto, Davi Torres, a atriz aparece ao lado da Fernanda Torres, e sentada à mesa com seus outros dois netos, Joaquim e Antônio. Seu filho, Claudio Torres, também aparece ao fim do vídeo.

A postagem conta com mais de 16 mil curtidas e mil comentários. Muitos artistas desejaram felicitações a Fernanda.

Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

Leticia Sabatella publicou: "Viva Maestra, da amor ao Teatro e à Arte! Amo você junto com o coração dos brasileiros, todos que te adoram. E amo detalhes tão particulares e tão inspiradores. Obrigada!".

"Amo essa família todinha! Viva a Rainha mãe", comentou a cantora Marisa Monte.

A companheira de profissão, Elizabeth Savala, também deixou suas lembranças: "Querida um lindo e Feliz Novo Ano pra vc, a amo muito e todos os meus filhos também!!! Thiago/ Diogo/ Cyro e Tadeu, vc sempre muito querida com eles também".

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar