Fernanda Montenegro comemora seus 96 anos com vídeo em família

Fernanda publica vídeo comemorando seus 96 anos / Crédito: Reprodução/ Instagram fernandamontenegrooficial

A consagrada atriz brasileira, Fernanda Montenegro, compartilhou, nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais, um momento de festividade junto da família, em comemoração ao seu aniversário de 96 anos. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza



Em vídeo publicado no Instagram, ela escreveu: "Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando", ao som de "Oração Ao Tempo", de Caetano Veloso. Nas imagens gravadas pelo neto, Davi Torres, a atriz aparece ao lado da Fernanda Torres, e sentada à mesa com seus outros dois netos, Joaquim e Antônio. Seu filho, Claudio Torres, também aparece ao fim do vídeo. A postagem conta com mais de 16 mil curtidas e mil comentários. Muitos artistas desejaram felicitações a Fernanda. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

