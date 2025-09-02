Fernanda Montenegro parabeniza neto que dirige série da Globopplay

Fernanda Montenegro grava nova série médica da Globoplay: "Emergência 53" / Crédito: Laura Campanella/Globo/Divulgação

Dama da dramaturgia, Fernanda Montenegro mantém uma agenda cheia, passeando entre o cinema, o teatro e a televisão. Após “Ainda Estou Aqui”, “Vitória”, e as leituras de Simone de Beauvoir, a atriz atualmente está gravando a nova série da Globoplay.

Intitulada “Emergência 53”, o seriado médico brasileiro irá acompanhar os bastidores, os desafios e dramas das vidas pessoais de médicos e profissionais de saúde para além do serviço móvel de emergência em que atuam. Ainda sem previsão de estreia, a série tem direção de Claudio Torres, filho mais velho de Montenegro, e Andrucha Waddington – marido de Fernanda Torres. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Davi Torres, neto de Fernanda Montenegro, é assistente de diretor em "Emergência 53", nova série da Globoplay Crédito: Reprodução/Instagram @fernandamontenegrooficial