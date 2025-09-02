Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fernanda Montenegro parabeniza neto que dirige série da Globopplay

Davi Torres, neto de Fernanda Montenegro, é assistente de diretor em "Emergência 53", nova série da Globoplay
Dama da dramaturgia, Fernanda Montenegro mantém uma agenda cheia, passeando entre o cinema, o teatro e a televisão.

Após “Ainda Estou Aqui”, “Vitória”, e as leituras de Simone de Beauvoir, a atriz atualmente está gravando a nova série da Globoplay.

Intitulada “Emergência 53”, o seriado médico brasileiro irá acompanhar os bastidores, os desafios e dramas das vidas pessoais de médicos e profissionais de saúde para além do serviço móvel de emergência em que atuam.

Ainda sem previsão de estreia, a série tem direção de Claudio Torres, filho mais velho de Montenegro, e Andrucha Waddington – marido de Fernanda Torres.

Davi Torres, neto de Fernanda Montenegro, é assistente de diretor em
Neto de Fernanda Montenegro dirige série médica da Globoplay

Uma produção em família, “Emergência 53” também traz David Torres, filho de Claudio e neto de Fernanda Montenegro, como assistente de direção.

“Já segurei você no meu colo e agora acompanho seu crescimento e talento como assistente de direção da minissérie ‘Emergência 53’”, parabenizou Montenegro em publicação no Instagram.

Compartilhando uma foto ao lado do neto nos bastidores da nova série original da Globoplay, a atriz aproveita para “dar dicas” para Davi: “Coloca luz na vovó. Uma boa luz deixa uma avó feliz”.

