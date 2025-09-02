Fernanda Montenegro parabeniza neto que dirige série da Globopplay

Fernanda Montenegro parabeniza neto que dirige série da GlobopplayDavi Torres, neto de Fernanda Montenegro, é assistente de diretor em "Emergência 53", nova série da Globoplay
Dama da dramaturgia, Fernanda Montenegro mantém uma agenda cheia, passeando entre o cinema, o teatro e a televisão.
Após “Ainda Estou Aqui”, “Vitória”, e as leituras de Simone de Beauvoir, a atriz atualmente está gravando a nova série da Globoplay.
Intitulada “Emergência 53”, o seriado médico brasileiro irá acompanhar os bastidores, os desafios e dramas das vidas pessoais de médicos e profissionais de saúde para além do serviço móvel de emergência em que atuam.
Ainda sem previsão de estreia, a série tem direção de Claudio Torres, filho mais velho de Montenegro, e Andrucha Waddington – marido de Fernanda Torres.
Neto de Fernanda Montenegro dirige série médica da Globoplay
Uma produção em família, “Emergência 53” também traz David Torres, filho de Claudio e neto de Fernanda Montenegro, como assistente de direção.
“Já segurei você no meu colo e agora acompanho seu crescimento e talento como assistente de direção da minissérie ‘Emergência 53’”, parabenizou Montenegro em publicação no Instagram.
Compartilhando uma foto ao lado do neto nos bastidores da nova série original da Globoplay, a atriz aproveita para “dar dicas” para Davi: “Coloca luz na vovó. Uma boa luz deixa uma avó feliz”.