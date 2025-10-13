Denílson será comentarista da Globo em jogos da Seleção na Copa do Mundo

Ex-jogador é bem aceito pelo mercado publicitário requisito imposto pela emissora. Denilson também participará de transmissões da GETV / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Denílson de Oliveira ganhará mais espaço no grupo Globo, pois ele atuará como comentarista na TV aberta em jogos da Seleção Brasileira durante a próxima Copa do Mundo. Ele estará presente em exibições que antecederão as partidas e também em transmissões em si das partidas do Mundial, que ocorrerá no Canadá, Estados Unidos e México. Tal oportunidade de comentar os duelos do Brasil, aliás, é inédita desde a sua chegada no grupo de comunicação no começo do ano. A escolha de Denílson cumpre uma exigência que a emissora institituiu: escalar um comunicador bem aceito dentro do mercado publicitário.

Ele é um dos jogadores já aposentados com melhor reputação entre as marcas. Atualmente, ele tem mais de dez vínculos, com distintas empresas, principalmente pelo seu impacto no digital. A Globo planeja anunciar mais detalhes como pretende aproveitar Denílson nas transmissões durante o Upfront 2026. No evento, o grupo antecede novidades para o mercado publicitário. Ao todo, a empresa exibirá 54 partidas da Copado Mundo de 2026 na TV aberta e no SporTV, canal específico para esportes da Globo na TV fechada. A GE TV, projeto digital do grupo ainda não detém os direitos de transmissão até o momento. A meta da companhia é lucrar próximo a R$ 2 bilhões com publicidade no decorrer da realização da Copa do Mundo. Novas atribuições do ex-jogador na Globo Há pouco tempo, Denílson ampliou seu contrato com a Globo até 2028. A partir do ano que vem também, ele passará a compor o elenco de transmissões de partidas não apenas no Mundial de Clubes em TV aberta. Ele estará mais presente em exibições de jogos do futebol paulista, pela maior popularidade de Denílson na região.