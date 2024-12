Carlinhos Maia revela fim de amizade com Anitta; saiba o motivo

Em entrevista ao programa De Frente Com Blogueirinha, o influenciador digital Carlinhos Maia expôs o fim de sua amizade com Anitta. Entre os variados assuntos abordados na edição, o afastamento da cantora foi um dos tópicos mencionados.

Carlinhos diz que NÃO tem amizade com Anitta, pois ela se afastou dele depois da polêmica do seu casamento. pic.twitter.com/vaoTgY9nzV

À Blogueirinha, ele explicou que a cerimônia foi dividida entre anônimos e famosos, e que na época ele tinha relação próxima com a cantora. “Ela foi lá para casa, dormiu lá, a gente viajou, me mostrava os clipes dela em primeira mão, em ia para a casa dela em aniversários… Então, teve um período que a gente ficou muito próximo” , admite.

— QG do POP (@QGdoPOP) December 3, 2024

A ação de Carlinhos Maia repercutiu negativamente e ele até perdeu seguidores. Além disso, viu famosos se afastarem, assim como Anitta, devido à situação. “Não só a Anitta, mas a maioria dos famosos se afastaram, porque naquela época os cancelamentos realmente funcionavam", afirmou.

Ele, entretanto, disse não ter mágoas da cantora: “Ela, para mim, é uma das maiores referências do mundo no que ela faz, é uma mulher das mais inteligentes que já conheci, sou fã do trabalho dela, só não tem mais a amizade, mas também não tem desprezo. Há respeito de ambas as partes. Ela nunca me fez mal nenhum, a gente só se afastou”.