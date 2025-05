Cauã Reymond se pronuncia pela 1ª vez sobre polêmica com Bella Campos

O ator Cauã Reymond se pronunciou pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo Bella Campos nos bastidores do remake de “Vale Tudo” . Na noite deste sábado, 24, o artista, que interpreta César Ribeiro na novela de Manuela Dias , foi confrontado por Serginho Groisman , no programa global Altas Horas, sobre os rumores.

Reymond também comentou sobre não ter ido na última festa do elenco e as especulações envolvendo o relacionamento com os outros atores de “Vale Tudo”.

O ator respondeu com tranquilidade. “Estou na vida pública há muitos anos, já são 23 de carreira como ator, 27 se contar desde a época de modelo. Estou acostumado com esse tipo de especulação”.

“Outra dia, inclusive, eu até vi uma festa do elenco, falaram que eu não fui… Eu não vou em festa praticamente, quando eu vou, vou a trabalho. Eu sou um cara super caseiro, então eu estou muito acostumado com esse tipo de especulação, mas eu fico muito feliz com o sucesso da novela e com o presente que foi fazer o Cesár. Está tudo rolando muito bem, o time trabalha muito sério”, finalizou.

Bella Campos e Cauã Reymond: rumores de brigas e desentendimentos

As especulações sobre a relação de Bella e Cauã dentro do set de “Vale Tudo” começaram em abril. O motivo, segundo informações da revista Veja, seria uma suposta fala do artista sobre a atuação de sua parceira de cena.

Outro rumor foi a atriz ter reclamado do odor de Reymond durante as gravações, e ele teria respondido com a frase “isso é cheiro de masculinidade”. A TV Globo não se pronunciou sobre nenhuma das polêmicas.