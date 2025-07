Morre Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e parceiro de Tarantino

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a polícia da Califórnia, a causa da morte foi uma parada cardíaca, sendo descartadas suspeitas de crime nas investigações.

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem feito um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos filmes 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida", disseram os representantes do ator ao site TMZ.

Ainda de acordo com os representantes, Michael Madsen se preparava para lançar o livro "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

Relembre a carreira de Michael Madsen, grande parceiro de Tarantino

Em uma carreira de mais de 40 anos, Madsen acumulou dezenas de personagens no cinema.