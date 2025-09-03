Livro expõe que Xuxa participou de filme polêmico por persistência de Pelé

Ex-jogador e a apresentadora namoravam na década de 1980, quando a artista ainda era uma modelo em fase de crescimento na carreira / Crédito: Jogada 10

Pelé, apelidado de rei do futebol, e a artista e apresentadora Xuxa, que ficou conhecida como “Rainha dos Baixinhos”, já se relacionaram. Eles foram um casal na década de 1980, quando a cantora era somente uma modelo em fase de ascensão na carreira. Nesta mesma época, ela participou do polêmico filme “Amor estranho amor”. Inclusive, o novo livro “O cinema de Walter Hugo Khouri” , de Donny Correia, expõe um detalhe inédito da participação. Ela aceitou participar da obra cinematográfica por persistência do seu companheiro na época, que era amigo de Walter Hugo Khouri. Por sinal, o livro também destaca que o longa-metragem foi um sucesso de vendas nos cinemas. Afinal, despertou o interesse de mais de um milhão de espectadores. A obra escrita, da Editora Cosac, indica a filmografia completa do produto cinematográfico.

A propósito, o filme teve caráter tão controverso que a equipe da apresentadora na época censurou o lançamento do produto no formato VHS. Este, aliás, é um capítulo já conhecido, tanto que foi um tema relevante no documentário da Xuxa, que o Globoplay produziu. Presidente dos EUA considera Pelé o melhor jogador da história O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu Pelé como o maior jogador de todos os tempos. Em entrevista à “DAZN”, na final do Mundial, o mandatário afirmou que foi ao estádio assistir a uma partida do brasileiro. “Quando eu era jovem, trouxeram um jogador chamado Pelé para jogar… Este lugar estava lotado. Era uma versão anterior deste estádio, mas bem aqui em Meadowlands. Isso foi há muito tempo. Eu vim assistir Pelé e ele era fantástico”, disse.