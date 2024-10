Largados e Pelados Brasil: tudo sobre primeira temporada do reality

A primeira temporada do reality " Largados e Pelados Brasil " estreia hoje, 25, na TV aberta. Com sete episódios, a edição desafia dez participantes que não se conhecem a sobreviverem por 21 dias sem comida, sem água e também sem roupas.

Largados e Pelados Brasil: como funciona o reality?

Semanalmente, a atração documenta a missão dos brasileiros em lidar com a escassez dos recursos, compartilhar o espaço com predadores e se deparar com ameaças em um ecossistema diferente do que conhecemos no País. É necessário encontrar meios para se proteger, buscar alimento, se hidratar e construir abrigos.

Os dez participantes, divididos em duplas, carregam apenas um mapa, utensílios elementares (como facas e panelas) e câmeras para registrar a jornada.

