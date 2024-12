Ana Castela e Gustavo Mioto terminam o namoro pela terceira vez

Os cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto não estão mais juntos. A informação do término do relacionamento foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor à CNN nesta sexta-feira, 13.

Juntos oficialmente desde maio de 2023, após confirmarem o namoro, Ana e Gustavo terminaram a primeira vez poucos meses depois. O retorno aconteceu ainda em outubro, mas em janeiro deste ano terminaram pela segunda vez.