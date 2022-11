A Fazenda 14: Ruivinha de Marte é a décima eliminada do jogo

Influencer teve 24,58% dos votos, saindo em Roça contra André Marinho e Bia Miranda; veja percentuais de preferência do público para cada participante

A peoa Ruivinha de Marte foi a eliminada da noite no reality rural A Fazenda 2022. Nessa quinta-feira, 17, a influencer foi a menos votada para continuar no programa da Record TV em Roça que também teve André Marinho e Bia Miranda.

Ruivinha recebeu apenas 24,58% da preferência do público para seguir na disputa. Em A Fazenda, o voto é para ficar.



A Fazenda 2022: que horas começa hoje (18/11) e dinâmica do dia

André ficou em segundo lugar, com 35,58% dos votos. Bia foi a favorita, tendo 39,84% da indicação do público.

A Fazenda 2022: como foi definida a nona Roça?



A Fazenda 2022: votação da nona Roça

A nona votação de "A Fazenda 2022" voltou ao regime normal, após Roça dupla na semana passada. A escolha dos participantes para a berlinda aconteceu na terça-feira, 15.



Bárbara Borges, fazendeira da semana, indicou Deolane Bezerra para a berlinda.Iran, vencedor da Prova de Fogo, teve imunidade pelo poder da Chama Amarela



Na votação, Ruivinha foi escolhida por cinco participantes. Com mais indicações, ela ocupou o segundo banquinho.

Como sempre, a pessoa mais votada pelos peões pode puxar outro integrante do reality para a Roça. Ruivinha escolheu Pétala para a terceira vaga na eliminação.

Em seguida, o segundo poder do Lampião, recebido por Pelé, foi lido. Ele permitia trocar o terceiro indicado da Roça por outra pessoa. Ele tirou Pétala, colocando Bia em seu lugar.

No Resta Um, dinâmica na qual cada peão escolhe um colega para salvar da Roça, André não foi indicado por ninguém e acabou no quarto banquinho. Como sempre, o perdedor pode vetar uma pessoa de disputar a prova do Fazendeiro. Ele decidiu mandar Bia direto para a eliminação.

Com isso, os quatro participantes da Roça estavam definidos. André, Bia, Deolane e Ruivinha foram os selecionados.

A Fazenda 14: décima prova do Fazendeiro



Na noite da quarta-feira, 16, a prova do Fazendeiro concluiu a formação da nona Roça. Com Bia vetada, a disputa foi entre André, Deolane e Ruivinha.

Deolane venceu a prova do Fazendeiro, se livrando da Roça da semana. Ela também está imune na próxima votação e poderá indicar alguém para a nona eliminação.

Ao fim da prova, a Roça ficou definida entre André, Bia e Ruivinha. A eliminação aconteceu na noite dessa quinta-feira, 17.

A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo e horário



O reality rural será transmitido todos os dias. Durante a semana, a transmissão começa às 23 horas. Porém, aos sábados será mais cedo, às 22h45 e, aos domingos, mais tarde, às 23h15.

O reality será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record. Para assistir ao programa de forma integral é necessário assinar o serviço de streaming PlayPlus.



A Fazenda 2022: o prêmio



Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.

