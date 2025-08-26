Estrela da Casa 2025: veja quem são todo os participantes

Estrela da Casa 2025: veja quem são todo os participantesReality musical da Globo estreia 2ª temporada com 14 participantes. Confira quem são os candidatos a se tornar a nova estrela da música nacional
Começou nessa segunda-feira, 25, a segunda temporada do Estrela da Casa, reality show musical da Globo. São 14 participantes de diferentes regiões do Brasil disputando para conquistar o público e se tornar a nova estrela da música nacional.
O programa vai ao ar às 22h25min, após a novela Vale Tudo, na TV Globo e também no Globoplay.
Conheça os competidores do Estrela da Casa 2025
Bea
Cantora de pagode, Bea é natural de Nova Iguaçu (RJ) e tem 27 anos. Começou cantando louvores na igreja com cinco anos.
A participante sonha em levar sua música para o mundo e já deu os primeiros passos: realizou uma turnê com shows solo na Inglaterra e em Portugal.
Biahh Cavalcante
Nascida em Rio Claro (SP), Biahh se define como “brincalhona” e chega ao reality decidida a conquistar o público. Com oito anos de carreira, tem no sertanejo sua grande paixão.
A cantora já abriu show de Ana Castela, fez colaborações com o grupo Agroboys e cantou com as duplas Day & Lara e Maiara & Maraísa.
Brenno Casagrande
Baiano de Salvador, Brenno tem 30 anos e é filho de Paulo Jorge, ex-cantor do Olodum. Representante da MPB no programa, suas composições já foram indicadas cinco vezes ao Grammy Latino.
Camille Vitória
Aos 22 anos, Camille é de São João de Meriti (RJ) e já foi backing vocal do grupo Tá na Mente. Fã de R&B, black music e pop, frequenta rodas de samba e o tradicional Baile Charme, no Viaduto de Madureira.
Daniel Sobral
Natural do Pará e morador de Minas Gerais, Daniel tem 33 anos e representa o gospel.
Filho de pastor da Assembleia de Deus, ele descobriu sua paixão pela música através do pop rock americano. Lançou um álbum em 2018 e sua faixa Meu Herói ultrapassa 1 milhão de visualizações.
Gabriel Smaniotto
De Foz do Iguaçu (PR), Gabriel tem 29 anos e é apaixonado pelo sertanejo. Atualmente vive em São Paulo e busca expandir sua carreira nacionalmente.
Após um vídeo de seu show vazio viralizar, em 2019, o cantor recebeu convites de Marília Mendonça e do Encontro com a Fátima Bernardes.
Hanii
Cantor de R&B, Hanii tem 33 anos e nasceu em Santo André (SP). Começou a cantar em karaokês familiares e participou do quadro Jovens Talentos, no Programa Raul Gil. Hoje soma mais de 20 anos de carreira.
Janício
De Campina Grande (PB), Janício tem 27 anos. Em 2016, comprou uma sanfona e passou a cantar forró em bares, conciliando a música com o trabalho de feirante com os pais. Agora aposta no reality global para dar um novo rumo à carreira.
Juceir Jr.
Com 35 anos, Juceir Jr. vem da Região dos Lagos (RJ) e representa o pop romântico. Há 20 anos na música, tem como grande referência o cantor Fábio Jr.
Nirah
Natural de Breves, na Ilha de Marajó (PA), Nirah vai defender o brega e o techno melody. Começou cantando na igreja aos nove anos e, aos 12, já integrava uma banda local.
Ruama Feitosa
Paulistana da Zona Leste, Ruama tem 27 anos e é cantora de sertanejo. Conhecida pelo bordão “Chama na Ruama”, se autodefine como “uma mulher quente”. Com 13 anos de carreira, realiza em média 20 shows por mês.
Sudário
De Araguari (MG), Sudário tem 36 anos e canta pagode desde a adolescência. Compositor de mais de 80 músicas, já tem 30 gravadas e parcerias com Alexandre Pires, Diego & Victor Hugo e o grupo Di Propósito.
Talíz
Brasiliense de 27 anos, Talíz representa o R&B. Cantava na igreja e, aos 18, iniciou a carreira profissional. Há nove anos, vive exclusivamente da música, com apresentações em casamentos, festivais e eventos corporativos.
Thainá Gonçalves
Carioca de 33 anos, Thainá começou a cantar na igreja ainda criança. Já foi backing vocal no DVD de Filipe Ret e se apresentou no Domingão com Huck. Apesar de cantar gospel desde cedo, só iniciou sua carreira profissional aos 30.
O que esperar da nova temporada de Estrela da Casa?
A segunda temporada do Estrela da Casa tem apresentação de Ana Clara e chega com novidades.
Uma delas é a presença de Michel Teló como mentor oficial, acompanhando de perto os participantes ao longo da competição.
Outra inovação é a construção de um Centro de Treinamento de Música, equipado com recursos exclusivos para aprimorar as habilidades dos competidores.
O público acompanhará semanalmente todas as etapas de um artista se transformando em estrela. O reality show musical vai ao ar às 22h25min, após a novela Vale Tudo, na TV Globo e também no Globoplay.