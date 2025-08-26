Estrela da Casa 2025: veja quem são todo os participantes

A nova temporada do Estrela da Casa 2025 terá 14 participantes e 8 estilos musicais sendo representados / Crédito: Reprodução/Globo

Começou nessa segunda-feira, 25, a segunda temporada do Estrela da Casa, reality show musical da Globo. São 14 participantes de diferentes regiões do Brasil disputando para conquistar o público e se tornar a nova estrela da música nacional. O programa vai ao ar às 22h25min, após a novela Vale Tudo, na TV Globo e também no Globoplay.



Conheça os competidores do Estrela da Casa 2025 Bea Bea é uma das participantes do Estrela da Casa 2025 Crédito: Divulgação/Globo Cantora de pagode, Bea é natural de Nova Iguaçu (RJ) e tem 27 anos. Começou cantando louvores na igreja com cinco anos. A participante sonha em levar sua música para o mundo e já deu os primeiros passos: realizou uma turnê com shows solo na Inglaterra e em Portugal. Biahh Cavalcante Biahh cavalcante está entre os participantes de Estrela da Casa 2025 Crédito: Divulgação/Globo

Nascida em Rio Claro (SP), Biahh se define como “brincalhona” e chega ao reality decidida a conquistar o público. Com oito anos de carreira, tem no sertanejo sua grande paixão. A cantora já abriu show de Ana Castela, fez colaborações com o grupo Agroboys e cantou com as duplas Day & Lara e Maiara & Maraísa. Brenno Casagrande Brenno Casagrande é um dos participantes de Estrela da Casa 2025 Crédito: Divulgação/Globo

Baiano de Salvador, Brenno tem 30 anos e é filho de Paulo Jorge, ex-cantor do Olodum. Representante da MPB no programa, suas composições já foram indicadas cinco vezes ao Grammy Latino. Camille Vitória Camille Vitória é uma das participantes do Estrela da Casa 2025 Crédito: Divulgação/Globo Aos 22 anos, Camille é de São João de Meriti (RJ) e já foi backing vocal do grupo Tá na Mente. Fã de R&B, black music e pop, frequenta rodas de samba e o tradicional Baile Charme, no Viaduto de Madureira. Daniel Sobral Daniel Sobral está no elenco de Estrela da Casa 2025 Crédito: Divulgação/Globo

Natural do Pará e morador de Minas Gerais, Daniel tem 33 anos e representa o gospel. Filho de pastor da Assembleia de Deus, ele descobriu sua paixão pela música através do pop rock americano. Lançou um álbum em 2018 e sua faixa Meu Herói ultrapassa 1 milhão de visualizações. Gabriel Smaniotto Gabriel Smaniotto participa do Estrela da Casa 2025 Crédito: Dilvulgação/Globo De Foz do Iguaçu (PR), Gabriel tem 29 anos e é apaixonado pelo sertanejo. Atualmente vive em São Paulo e busca expandir sua carreira nacionalmente.