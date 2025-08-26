Estrela da Casa: entenda como votar no reality musical da Globo

Estrela da Casa: entenda como votar no reality musical da GloboReality da Globo estreia nova temporada com votações semanais e participação ativa do público em todas as etapas da competição. Saiba como funciona e mais informações sobre o reality
O reality show Estrela da Casa estreou nessa segunda-feira, 25, logo após Vale Tudo, e a segunda edição do promete entregar música, emoção e histórias inspiradoras.
O público poderá votar duas vezes por semana para salvar artistas, definir eliminados e escolher vencedores.
Como funciona a votação do Estrela da Casa?
O público terá papel decisivo no andamento da nova temporada do Estrela da Casa. As votações acontecem sempre pelo Gshow e serão realizadas em dois dias da semana:
- Às sextas-feiras, os fãs escolhem quem vence o Duelo.
- Já aos domingos a votação é aberta para definir quais participantes serão salvos na Batalha. Nessa etapa, o menos votado deixa a competição.
Estrela da Casa tem dois formatos de voto
O programa oferece duas formas de votar, cada uma com peso de 50% no resultado final:
- No Voto da Torcida, o usuário precisa apenas de uma Conta Globo, que pode ser criada de forma gratuita. Após o login, é possível votar quantas vezes quiser.
- Já no Voto Único, o participante deve informar seu CPF, que será validado, e poderá votar apenas uma vez em cada rodada. A soma dos dois sistemas determina o resultado oficial.
Como criar sua Conta Globo
Para participar das votações é necessário ter uma Conta Globo. O cadastro é gratuito e pode ser feito com e-mail, Facebook ou Google. O processo exige a validação por SMS e o preenchimento de dados como CPF.
Vale lembrar que menores entre 13 e 16 anos só podem votar com autorização de um responsável, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).
Estrela da Casa: o que esperar da nova temporada?
Apresentado por Ana Clara, o reality estreou nessa segunda-feira, 25, logo após a novela das nove. A grande novidade é a chegada de Michel Teló, que assume o papel de mentor dos participantes.
O músico Lucas Lima também integra o time da atração, comandando o Palco Estrela da Casa no Globoplay, com bastidores exclusivos e entrevistas com os eliminados.
Já no episódio de estreia, os 14 participantes fizeram um show coletivo e os dois mais votados pelo público garantiram imunidade logo na primeira semana.
Quem são os participantes do Estrela da Casa 2025
O elenco é formado por artistas de estilos variados, incluindo sertanejo, gospel e pop. Veja quem são:
- Bea
- Biahh Cavalcante
- Brenno Casagrande
- Camille Vitória
- Daniel Sobral
- Gabriel Smaniotto
- Hanii
- Janício
- Juceir Jr.
- Nirah
- Ruama Feitosa
- Sudário
- Talíz
- Thainá Gonçalves