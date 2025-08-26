Estrela da Casa: entenda como votar no reality musical da Globo

Participantes da nova temporada do Estrela da Casa vão disputar o título em shows semanais com votação do público. / Crédito: Divulgação/Globo

O reality show Estrela da Casa estreou nessa segunda-feira, 25, logo após Vale Tudo, e a segunda edição do promete entregar música, emoção e histórias inspiradoras. O público poderá votar duas vezes por semana para salvar artistas, definir eliminados e escolher vencedores.

Como funciona a votação do Estrela da Casa? O público terá papel decisivo no andamento da nova temporada do Estrela da Casa. As votações acontecem sempre pelo Gshow e serão realizadas em dois dias da semana: Às sextas-feiras, os fãs escolhem quem vence o Duelo.

Já aos domingos a votação é aberta para definir quais participantes serão salvos na Batalha. Nessa etapa, o menos votado deixa a competição. Leia mais Quem ganhou o Estrela da Casa? Lucca é o vencedor do reality Sobre o assunto Quem ganhou o Estrela da Casa? Lucca é o vencedor do reality Estrela da Casa tem dois formatos de voto O programa oferece duas formas de votar, cada uma com peso de 50% no resultado final: No Voto da Torcida , o usuário precisa apenas de uma Conta Globo, que pode ser criada de forma gratuita. Após o login, é possível votar quantas vezes quiser .

, o usuário precisa apenas de uma Conta Globo, que pode ser criada de forma gratuita. Após o login, . Já no Voto Único, o participante deve informar seu CPF, que será validado, e poderá votar apenas uma vez em cada rodada. A soma dos dois sistemas determina o resultado oficial. Leia mais Enquete Uol Estrela da Casa: quem ganha o reality musical da Globo? Sobre o assunto Enquete Uol Estrela da Casa: quem ganha o reality musical da Globo?

Como criar sua Conta Globo Para participar das votações é necessário ter uma Conta Globo. O cadastro é gratuito e pode ser feito com e-mail, Facebook ou Google. O processo exige a validação por SMS e o preenchimento de dados como CPF. Vale lembrar que menores entre 13 e 16 anos só podem votar com autorização de um responsável, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018). Estrela da Casa: o que esperar da nova temporada? Com o retorno da apresentadora Ana Clara e adição de Michel Teló, o reality show Estrela da Casa já estreou Crédito: Divulgação/Globo

Apresentado por Ana Clara, o reality estreou nessa segunda-feira, 25, logo após a novela das nove. A grande novidade é a chegada de Michel Teló, que assume o papel de mentor dos participantes. O músico Lucas Lima também integra o time da atração, comandando o Palco Estrela da Casa no Globoplay, com bastidores exclusivos e entrevistas com os eliminados.

