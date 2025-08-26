Enquete Uol Estrela da Casa: quem ganha o reality da Globo?

Enquete Uol Estrela da Casa: quem ganha o reality musical da Globo?Programa musical da Globo estreou nova temporada nessa segunda-feira, 25, com show de abertura, votação do público e novidades. Quem é seu favorito?
A segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Globo apresentado por Ana Clara, estreou nessa segunda-feira, 25.
A nova temporada traz novidades importantes, como a chegada de Michel Teló, que assume o papel de mentor, orientando os participantes ao longo da competição.
Outro reforço é o músico Lucas Lima, que passa a comandar o Palco Estrela da Casa, no Globoplay.
Quem deve ganhar o Estrela da casa?
O público é peça-chave no reality e já pode se envolver desde o início por meio das votações oficiais.
A enquete Uol evidencia a preferência inicial do público: Gabriel Smaniotto, com 54%. O resultado oficial e o grande ganhador, no entanto, será definido pelos votos registrados ao longo das próximas semanas do programa exibido pela TV Globo.
Veja a seguir o resultado parcial de cada participante na enquete Uol, atualizada nesta terça-feira, 26, com o total de 624 votos até as 12 horas:
- Gabriel Smaniotto: 54,01%
- Talíz: 21,47%
- Juceir Jr.: 11,54%
- Biahh Cavalcante: 5,13%
- Hanii: 1,76%
- Thainá Gonçalves: 1,44%
- Camille Vitoria: 0,96%
- Bea: 0,8%
- Daniel Sobral: 0,64%
- Janício: 0,64%
- Sudário: 0,64%
- Nirah: 0,48%
- Brenno Casagrande: 0,32%
- Ruama Feitosa: 0,16%
Serviço: Estrela da Casa – 2ª edição
- Quando: De segunda a sábado, após a novela das 21h
- Onde assistir: TV Globo, Globoplay e Gshow