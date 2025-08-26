Enquete Uol Estrela da Casa: quem ganha o reality da Globo?

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol Estrela da Casa: quem ganha o reality musical da Globo?

Programa musical da Globo estreou nova temporada nessa segunda-feira, 25, com show de abertura, votação do público e novidades. Quem é seu favorito?
Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

A segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Globo apresentado por Ana Clara, estreou nessa segunda-feira, 25.

A nova temporada traz novidades importantes, como a chegada de Michel Teló, que assume o papel de mentor, orientando os participantes ao longo da competição.

Outro reforço é o músico Lucas Lima, que passa a comandar o Palco Estrela da Casa, no Globoplay. 

Quem deve ganhar o Estrela da casa?

O público é peça-chave no reality e já pode se envolver desde o início por meio das votações oficiais.

A enquete Uol evidencia a preferência inicial do público: Gabriel Smaniotto, com 54%. O resultado oficial e o grande ganhador, no entanto, será definido pelos votos registrados ao longo das próximas semanas do programa exibido pela TV Globo.

Veja a seguir o resultado parcial de cada participante na enquete Uol, atualizada nesta terça-feira, 26, com o total de 624 votos até as 12 horas:

  1. Gabriel Smaniotto: 54,01%
  2. Talíz: 21,47%
  3. Juceir Jr.: 11,54%
  4. Biahh Cavalcante: 5,13%
  5. Hanii: 1,76%
  6. Thainá Gonçalves: 1,44%
  7. Camille Vitoria: 0,96%
  8. Bea: 0,8%
  9. Daniel Sobral: 0,64%
  10. Janício: 0,64%
  11. Sudário: 0,64%
  12. Nirah: 0,48%
  13. Brenno Casagrande: 0,32%
  14. Ruama Feitosa: 0,16%

Serviço: Estrela da Casa – 2ª edição

  • Quando: De segunda a sábado, após a novela das 21h
  • Onde assistir: TV Globo, Globoplay e Gshow

