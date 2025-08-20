Mensagem vazada de namorada insinua tentativa de traição de ex-Palmeiras

Meio-campista despertou o interesse de clubes europeus pelo seu desempenho no Alviverde. Ele escolheu se transferir para o Benfica / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Richard Ríos recentemente se transferiu do Palmeiras para o Benfica, em Portugal, e mesmo com pouco tempo no novo clube soma boas performances. Em contrapartida, ele foi indiretamente alvo de um rumor de traição, na última terça-feira (19). O jornalista Léo Dias tornou público, o trecho de uma conversa de sua namorada, Madu Carvalho, na qual insinua que o jogador colombiano se envolveu com outra mulher. “Esse povo pensa que eu ligo pra os que estão falando. Vão morrer me chamando de corna. Só tem prostituta ridícula e aquela cantora de boteco que queria ficar com ele, mas eu sou mais bonita”, reclamou a influenciadora.

Richard Ríos rapidamente conquistou o seu espaço em sua até curta passagem pelo Benfica. Afinal, ele atuou em todos os cinco jogos da equipe após a sua contratação e até já conquistou um título, a Supercopa de Portugal. Inclusive, o técnico Bruno Lage o escolheu como titular em todas as ocasiões. O rendimento positivo já fez o volante ganhar a admiração dos torcedores benfiquistas. Até mesmo os rivais já valorizam o bom início de trajetória de Richard Ríos. O colombiano defendeu o Palmeiras por três anos. Neste período, somou 138 partidas, marcou 11 gols e deu 11 assistências. Também conquistou o Campeonato Brasileiro e o Paulistão. Destaque no Palmeiras e saída para a Europa Com o destaque que obteve no Alviverde, o volante despertou o interesse de alguns clubes da Europa como o Benfica, a Roma e o Zenit. O clube português levou a melhor na disputa, pois enviou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões na cotação atual).