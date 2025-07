De Vini à influencer que expôs traição de jogador: padrinhos e madrinhas de Militão e Tainá Castro

Casamento de influencer com zagueiro do Real Madrid tem previsão de 12 horas de festa e ocorre nesta sexta-feira (18), em São Paulo

Éder Militão e Tainá Castro vão oficializar a união diante de 300 convidados em cerimônia nesta sexta-feira (18), no hotel Palácio Tangará, em São Paulo. O casal, aliás, optou por priorizar uma lista de padrinhos com pessoas próximas que acompanharam fases distintas de suas trajetórias. A seleção inclui amigos de infância, colegas de profissão e mulheres que compartilharam vivências semelhantes às da influenciadora.

Já o zagueiro convidou oito pessoas de sua confiança, de vínculos diversificados, para o grande momento. Vini Jr. e Rodrygo, parceiros no elenco do clube espanhol, estarão ao lado do zagueiro na hora dos votos. Já Cleitinho, amigo de infância, e Luiz Amaro, parceiro de Sertãozinho, integram a lista de padrinhos do círculo mais íntimo do zagueiro.